Američki predsjednik Joe Biden na svojem je Twitter profilu objavio tužnu vijest. Naime, uginuo je njegov pas, njemački ovčar Champ.

"Teška srca javljamo vam da je naš voljeni njemački ovčar Champ, mirno preminuo kod kuće. Bio nam je vjerni pratilac tijekom posljednjih 13 godina i obožavala ga je cijela obitelj Biden. Čak i dok je Champova snaga slabila u njegovih posljednjih mjesec dana života, kad smo bismo ušli u sobu on bi se odmah pridigao, mahao bi repom i gurkao nas da ga češkamo iza uha ili po trbuhu. Gdje god da smo bili, on je želio biti s nama i sve bi odmah postalo bolje kad je bio pored nas", piše u objavi predsjednika SAD-a.

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE