Osmero Hrvata koji su željeli posvojiti djecu iz Zambije, a završili optuženi za trgovinu djecom, i dalje su u pritvoru. Kako neslužbeno doznaje Jutarnji, s obzirom na to da svima uključeno u proces zabranjeno govoriti za medije, za sada nisu pušteni iz pritvora da se brane sa slobode, a njihov odvjetnik u Zambiji Kelvin Silwimba, čini sve da budu pušteni iz pritvora.

Ako se to i dogodi prije ponedjeljka, kada je na sudu u Ndoli zakazano novo ročište, oni se dotad sigurno neće pojaviti na sudu, nego trebaju riješiti svoj status u imigracijskom uredu.

Čeka se uplata novca potrebnog za vizu

Ni tamo nisu mogli ništa više reći o slučaju, ali neslužbeno se doznaje da Hrvati čekaju osobu koja će doći iz Chigole, grada udaljenog 120 kilometara od Ndole, koja bi trebala uplatiti novac potreban za izdavanje viza koje će im omogućiti da legalno borave u Zambiji. No za sada je samo sigurno da će hrvatski državljani koji su uhićeni još 7. prosinca u pritvoru provesti i vikend, s obzirom na to da državne institucije ne rade.

Službeni odgovor prilično štur - i oštar

Dnevni list Zambia Daily Mail u petak je objavio tekst o slučaju osmero hrvatskih državljana pritvorenih u Ndoli pod naslovom "Za pritvorene Hrvate vize neće biti produžene", u kojem piše kako je Imigracijski ured odbio produljiti vize za četiri hrvatska para osumnjičena za krijumčarenje djece, što im umanjuje šansu da iskoriste pravo puštanja na slobodu uz jamčevinu koje im je sud izrekao prošli tjedan.

Dalje navode kako je odvjetnik Silwimba rekao da je produljenje njihovih boravišnih viza potrebno kako bi mogli ostati u Zambiji do okončanja sudskog postupka. Zambia Daily Mail tvrdi i da je odvjetnik rekao da njegovim klijentima vize nisu produljene ne zbog njih samih, nego zato što su institucije odbile to učiniti, te je izrazio zabrinutost zbog činjenice da je odbijanje produljenja viza Hrvatima nezakonito. Na to su ga, piše u istom tekstu, iz Imigracijskog ureda uputili da se pridržava odredbi zakona o imigraciji i deportaciji. Uz to su napomenuli kako ne produljuju pravo boravka osobama lišenima slobode.