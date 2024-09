Da, to se stvarno dogodilo. Greškom pustili iz zatvora više od 30 kriminalaca

Britanska Vlada imala je razrađen plan, bar su tako mislili, kako rasteretiti prenapučene zatvore. I odluka je pala da treba - pustiti zatvorenike na slobodu. To je odlučeno kad je Ministarstvo pravosuđa priopćilo da su zatvori zbog preopterećenosti dovedeni do točke pucanja. No, nije sve ispalo onako kako su očekivali, piše Sky News.

Oko 1.700 zatvorenika pušteno je 10. rujna, ali neki su pušteni greškom.

Izvor iz Ministarstva pravosuđa rekao je da je tog 10. rujna greškom pušteno 37 osoba koje ne smiju biti na slobodi. Propust se dogodio jer su njihovi prijestupi bili su pogrešno evidentirani.

Većina ih je vraćena u zatvor, a pet zatvorenika još je na slobodi.

"Javna sigurnost naš je prioritet. Zato smo poduzeli odlučne korake da popravimo pokvareni zatvorski sustav koji smo naslijedili i da najopasnije prijestupnike držimo zatvorene. S policijom radimo na hitnom vraćanju vrlo malog broja počinitelja", rekao je glasnogovornik Ministarstva pravosuđa.

