U Novom Sadu prije dva dana snimljena je neobična pojava, odnosno zračni vrtlog koji se stvorio kraj kružnog toka.

Na snimci se vidi kako se zračna masa kovitlajuće prašine diže visoko, a srbijanski mediji navode da je dan bio vedar, sunčan i topao. Kako donosi Kurir, mnogi su pitali je li riječ o tornadu te navode da nije nego da je to "pustinjski đavao" koji se javlja po vedrom, sunčanom danu.

Slobodan Sovilj, voditelj Nacionalne Centar za hidrometeorološki sustav, ranu najavu i upozorenja pri Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ) objasnio je prošle godine kako nastaje ova pojava: "Pustinjski vrag uvijek se pojavljuje po vedrom, sunčanom danu kada je najveća vrućina i obično je manjih dimenzija. Imali smo tipičan primjer prije nekoliko godina u Čačku".

Ispod obajve zaredali su komentari pa je netko napisao da se radi o vihoru koji neki nazivaju i pijavica: "Redovno se javlja u Vojvođanskoj ravnici."

Drugi je donio i svoje iskustvo sa sličnom pojavom: "Prije par godina je na Fruškoj Gori bio tako ogroman vihor da je moje drvo šljive staro 15-ak godina bacilo 200 metara od kuće. Tako da je ovo od 1 do 100= 0."

Nedavno su srbijanski mediji pisali i o pojavi koja se zove gustnado. Sovilj je bio objasnio što je i to: "Preduvjet da se razvije gustnado je da imamo grmljavinski oblak iz kojeg imamo intenzivno strujanje ili intenzivne oborine. Kada hladan zrak iz olujnog oblaka stigne do površine zemlje, počinje se velikom brzinom širiti na sve strane. Ako postoji dovoljna nestabilnost u tom plitkom sloju zemlje na nekom lokalitetu i ako postoji odgovarajući profil, odnosno smicanje vjetra, može doći do vrtloženja, odnosno rotacije i praktički dobijemo nešto što liči na tornado."

Gustnado pritom nije povezan s oblakom i po tome se razlikuje od tornada.