U ponedjeljak su na Facebook stranici VojvodinaMeteo objavili video neobične pojave koja na prvu sliči na tornado.

U objavi su naveli: "Između Crepaje i Padine oko 15.30 - liči na tornado ili trombu, ali nije. U pitanju je - gustnado. Imalo smo već tu pojavu (na primjer u rujnu 2017. godine, kada su određena područja zabilježile štetu, poput Orlovata. Prizemni vrtlog, koji nema mnogo sličosti s tornadom ili njegovim nadimkom nastanka, odnosno koji se formira u sklopu mezociklona i ulzanih strujanja (tornado).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naravno, i gustnado može nanijeti određenu materijalnu štetu, s obzirom na udare koji često mogu dostići oko 90km/h. Obično se javlja 2-4km ispred same oluje, javlja se na granici hladnog i toplog zraka, u dominantno silaznoj vertikalnoj struji. Nema vezu odnosno konekciju s bazom oblaka, za razliku od tornada."

Zaredali su se komentari, pa i taj da se možda radi o "pustinjskom đavlu", ali sam autor videa navodi da je to gustnado ili gastnado.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Slobodan Sovilj, načelnik Državnog centra za hidrometeorološki sustav Srbije, objasnio je kako nastaje ova prirodna pojava. "Preduvjet za razvoj gustnada je grmljavinski oblak iz kojeg postoji intenzivno strujanje ili intenzivne oborine. Kada hladan zrak iz olujnog oblaka stigne do površine zemlje, počinje se velikom brzinom širiti na sve strane. Ako postoji dovoljno nestabilnosti u tom plitkom sloju zemlje na određenom mjestu i ako postoji odgovarajući profil, odnosno smicanje vjetra, može doći do vrtloženja, odnosno rotacije i praktično dobijemo nešto što liči na tornado", rekao je za Blic meteorolog Sovilj.

Objasnio je i razliku s tornadom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne mogu se prognozirati

"Za gustnado je vrlo važno reći, da on ni na koji način nije povezan s oblakom, s bazom oblaka, i to je osnovna razlika po kojoj se razlikuje od pravog tornada. Gustnado nastaje kao posljedica međusobnog djelovanja zračnih struja koje se iz oblaka prelijevaju na površinu zemlje, i to samo ako na određenom mjestu postoji dovoljna nestabilnost u plitkom sloju atmosfere, neposredno uz površinu zemlje, i ako vjetar puše profil ili smicanje je primjereno. Vrtlozi traju relativno kratko, nekoliko desetaka sekundi ili nekoliko minuta, no u onim najjačim bilježe se kratkotrajne brzine od 100 kilometara na sat, što znači da i na malom području gdje se pojave mogu prouzročiti materijalnu štetu. Ne mogu se prognozirati, ni po izgledu ni po lokaciji, s obzirom da se radi o meteorološkim pojavama koje traju vrlo kratko i vrlo su specifične u smislu da kad god postoji opasnost od pljuskova, u situaciji s velikom stabilnošću i uz do povećanog smicanja vjetra u prizemnom sloju atmosfere, lokalno se može stvoriti gustnado", naveo je Sovilj.

Za tornada kaže da su pojave koje se javljaju od podnožja oblaka do površine zemlje, a gustnado je vezan samo za zemlju. "Može se protezati nekoliko desetaka, najviše 100 metara iznad površine zemlje, nije vezan za bazu oblaka, a postoji i treće biće, meteorološka pojava, tzv. vrtlog koji se spušta iz baze oblaka, ali ne doseže površinu zemlje", navodi Sovilj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dao je i objašnjenje za one koji su pomislili da se radi o pustinjskom vragu ili vragu iz prašine. "U ovom hladnom prodoru zraka koji sada imamo stvarno smo imali jednu pojavu gustnada. Snimljeno je i netko je uz tu snimku komentirao da se radi o 'pustinjskom vragu' ili 'vragu iz prašine', međutim, ne može biti s obzirom da se 'pustinjski vrag' uvijek pojavljuje po vedrom, sunčanom danu kada je najveća vrućina, a on je obično u još manjoj mjeri u gustnado prinosu. Imali smo to prije nekoliko godina, lijep, tipičan primjer u Čačkoj", kaže Sovilj.