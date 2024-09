Strašna nesreća u SAD-u: Avion se nakon pada zapalio. Više ljudi poginulo

U šumovitom području aerodroma Nacionalnog memorijala za prvi let braći Wright u SAD-u došlo je do pada jednomotornog aviona, javlja The New York Post.

Avion se srušio u subotu oko 17.15 po lokalnom vremenu. Zrakoplov je prema riječima očevidaca pokušavao sletjeti u zračnu luku kada je došlo do nesreće. Nakon pada se zapalio. Više ljudi je poginulo, ali još se ne zna točan broj. Vatrogasne postrojbe Kill Devil Hills i druge lokalne vatrogasne postrojbe gasile su požar.

Zračna luka je zatvorena do daljnjeg. Nacionalni odbor za sigurnost prometa istražit će incident. Obaviještena je i Federalna uprava za zrakoplovstvo. Nacionalni spomenik braći Wright zatvoren je u nedjelju.

