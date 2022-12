290. dan rata u Ukrajini

TIJEK DOGAĐAJA:

Zelenskj i britanski premijer azgovaraju o 'formuli mira'

8:00 - Britanski premijer Rishi Sunak razgovarao je u petak s predsjednikom Zelenskim o mogućoj "formuli mira" u Ukrajini.

"Održavam redoviti dijalog s premijerom @Rishi Sunak. Danas smo razgovarali o provedbi naše "formule mira", suradnji na obrambenim sposobnostima i energetskoj stabilnosti Ukrajine", napisao je Zelenskij na svom Twitter profilu.

SAD odobrio novi krug financiranja Ukrajine

7:00 - Sjedinjene Države dogovorile su novi paket pomoći Ukrajini od 275 milijuna dolara.

Ova runda financiranja uključivat će "oružje, topničke projektile i opremu za pomoć Ukrajini u jačanju njezine protuzračne obrane", navodi Pentagon.

Najveća ruska Ikea izgorjela do temelja u navodno podmetnutom požaru

4:00 - Vodeća ruska trgovina Ikea izgorjela do temelja u, kako se sumnja, podmetnutom požaru. Mega trgovački centar u Himkiju progutao je požar koji je doveo do urušavanja dijela strukture – uključujući ono što je nekoć bila najveća ruska trgovina Ikea prije nego što je se kompanija povukla iz zemlje uslijed ruske invazije.

Hitna služba je potvrdila da je 70 vatrogasaca i 20 vatrogasnih vozila gasilo požar, a potvrđena je i smrt jedne osobe.

Rusko Istražno povjerenstvo potvrdilo je da istražuje uzrok požara, što bi moglo sugerirati da je požar povezan s ratom u Ukrajini.

Ruske snage izgubile su dodatnih 310 vojnika prema ukrajinskom Ministarstvu obrane

3:00 - Ukrajinsko ministarstvo obrane tvrdi da je u posljednja 24 sata poginulo još 310 ruskih vojnika, čime se ukupan broj gubitaka popeo na 93.390.

Ministarstvo je citiralo heavy metal bend Metallicu: "Zauvijek vjerujemo tko smo i ništa drugo nije važno" (“Forever trusting who we are And nothing else matters”).

Putin razočaran izjavama Angele Merkel

4:30 - Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je u petak razočarenje nedavnim izjavama bivše njemačke kancelarke Angele Merkel o Ukrajini. Rusija je protumačila njezinu izjavu u intervjuu za Zeit online da znači da je mirovni plan iz Minska sklopljen samo kako bi se Ukrajini dalo vremena da se naoruža i pripremi za rat s Rusijom.

"To je za mene bilo apsolutno neočekivano. To je razočaravajuće. Iskreno, nisam očekivao čuti nešto takvo od bivše njemačke kancelarke", rekao je Putin novinarima u Biškeku.

Francuska predviđa povratak Europe nuklearnoj energiji

4:30 - Francuski ministar gospodarstva Bruno Le Maire predvidio je povratak nuklearnoj energiji svih velikih industrijskih zemalja, uključujući Njemačku.

"Nema velike industrijalizirane nacije bez nuklearne energije", rekao je Le Maire u petak tijekom posjeta nuklearnoj elektrani Penly blizu Dieppea na sjevernoj obali Francuske.

Bjelorusija pristaje na tranzit ukrajinskog žita

4:30 - Belorusija je u petak rekla UN-u da će pristati, bez ikakvih uvjeta, na tranzit ukrajinskog žita preko svojeg teritorija kako bi ga se moglo izvoziti preko litavskih luka, rekao je glasnogovornik UN-a.

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres sastao se u petak u New Yorku sa zamjenikom bjeloruskog ministra vanjskih poslova Jurijem Ambrazevičem, rekao je glasnogovornik Stephane Dujarric nakon sastanka.

Ambrazevič je također "ponovio zahtjeve svoje vlade da mogu izvoziti vlastita gnojiva, koja su trenutačno pod sankcijama", rekao je.