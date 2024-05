Vladimir Putin danas će po peti put biti proglašen predsjednikom Rusije.

Današnja inauguracija označava još šest godina na vrhu države, a Putin je već sad najdugovječniji čelnik Kremlja još od Staljina koji je na vlasti bio gotovo dva i pol desetljeća, 20 kao predsjednik, četiri kao premijer. Ispred njega će do kraja ovog mandata biti samo Katarina Velika, piše Sky News.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sama ceremonija bit će raskošna, unutar blještave Grand Kremlin Palace, ruski 'novi' čelnik će položiti zakletvu na lojalnost narodu pred tisućama gostiju.

Prije šest godina su među VIP gostima bili primjerice Steven Seagal, ili bivši njemački kancelar Gerhard Schröder, ali bit će zanimljivo vidjeti tko će sada biti jer ipak se mnogo toga promijenilo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Putinova peta pobjeda na izborima naravno da nije iznenađujuća, to je praktički mu bilo osigurano. Jedino pitanje bilo je kakva mu je stvarna podrška. Službeno je osvojio 87 posto glasova, u što malo tko vjeruje, posebice od zapadnih Vlada.

S ruskim ratom protiv Ukrajine u svojoj trećoj godini, Putin ne pokazuje znakove da želi skrenuti sa svog trenutnog puta uništavanja Kijeva, represije kod kuće i antagonizma prema Zapadu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Glavni cilj za Putina je proizvesti više oružja, održati gospodarstvo stabilnim, zaštititi ga od sankcija i boriti se protiv inflacije", rekla je Tatjana Stanovaja, osnivačica tvrtke za političku analizu R. Politik.

"Ne bismo trebali očekivati reviziju te politike", dodaje. No, mjera do koje Putin preispituje postavu ekipe zadužene za provedbu tog programa ponudit će uvid u to koliko je spreman odreći se starih navika kako bi osigurao budućnost svog režima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No tko će mu i dalje biti lojalan? S jedne strane, oslonio se na staru gardu povjerljivih prijatelja i poznanika, poput ministra obrane Sergeja Šojgua i ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova, od kojih je potonji na toj dužnosti dva desetljeća.

S druge strane, oslanjao se na lojalne tehnokrate kao što su premijer Mihail Mišustin i šefica ruske središnje banke Elvira Nabiullina kako bi održali gospodarstvo zemlje. Ali čini se da je takav način postupanja sve neodrživiji, budući da su neki od Putinovih ljudi od najvećeg povjerenja blizu sedamdesetih godina ili u njima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ostaje za vidjeti kako će u narednih šest godina Vladimir Putin nastaviti vladati.