Ono što je prethodilo ubojstvu Nizame Hećimović mora biti opomena i primjer kako pravosuđe ne smije raditi, piše Oslobođenje. Naime, četiri dana prije nego što ju je Nermin Sulejmanović ubio, sutkinja Općinskog suda u Gradačcu Lejla Numanović odbila je prijedlog Policijske uprave Gradačac da se ubojici izreknu mjere zabrane uznemiravanja, uhođenja i prilaska žrtvi.

Portal Istraga.ba je objavio fotografiju obrazloženja gdje se vidi da je rješenje, ili jedan dio, iskopirani dio rješenja drugog slučaja. A kako se to zna? U jednom dijelu odjednom se pojavljuje ime čovjeka koji se zove Muharem Ćelosmanović koji nema veze s ovim slučajem. A da se radi o slučaju Nizame, vidi se jer se u tom istom rješenju pojavljuje njezino ime.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Tražio je Nizamu, opirala se'

Portal Oslobođenje piše da je sutkinja Numanović i sama žena, a da se "barem malo pozabavila predmetom, što joj je uostalom i posao za koji je plaćena, tragedija je možda mogla biti izbjegnuta".

Naime, Sulejmanović je došao po Nizamu kod tetke koja se skrivala u njihovoj kući od kada je poslednji put krvnički pretukao drogiran, piše Republika.

"Niza je bila jedna krhka žena koju je on mučio i ona je pobjegla kod tetke sa bebom. Jučer oko 11 sati on je došao kod Pamukovića na vrata i tražio Nizu. Kada je izašla rekao joj je da krene sa njim, ali se ona opirala. Počeo ju je tući i vući i brat joj je stao u zaštitu. Kad je vidio da budala ima pištolj, on je pobjegao gore uz dvorište, a on ga je upucao u butinu i odvukao Nizu u kola i odveo je u vikendicu gdje je mučenicu i ubio", ispričala je susjeda detalje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Monstrum u BIH ubio tri osobe i sve prenosio uživo! Ubio se pred policijom!