317. dan ruske invazije na Ukrajinu

Ukrajina odbila ruski prijedlog za primirjem

TIJEK DOGAĐANJA:

U prva tri sata primirja, Rusi 14 puta otvorili vatru

18:36 - "Rusko granatiranje nije prestalo ni na trenutak u istočnom području Luhanska. Unatoč tvrdnjama Kremlja da će tijekom Božića obstaviti borbena djelovanja, ruske su snage otvorile vatru 14 puta", izvijestio je guverner Luhanske regije Serhij Hajdaj.

U objavi na kanalu Telegram, Hajdaj je napisao: "Putinovo 'božićno primirje': rusko granatiranje u regiji Luhansk nije prestalo niti trena, zaustavlja se samo zbog opskrbe granatama vojske lažljivaca." Dodao je i da su ruske snage tijekom prvih sati lažnog primirja "tri puta upale u jedno od ukrajinskih naselja".

U četvrtak je Vladimir Putin najavio da će se ruske trupe pridržavati trodnevnog prekida vatre u Ukrajini jer se tada slavi pravoslavni Božić. Njegova je najava dočekana sa sumnjama, a danas su, prema izvješćima, ruske i ukrajinske snage razmjenjivale topničku vatru na bojišnici, piše Sky News.

Zelenskij zahvaljuje Scholzu na izdašnom paketu oružja

18:29 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij razgovarao je s njemačkim kancelarom Olafom Scholzom i zahvalio mu na "snažnom obrambenom paketu" koji će Ukrajini pomoći u obrani od ruske agresije. Također je rekao da su razgovarali o daljnjoj obrambenoj suradnji, ali nije iznio detalje.

Jučer su u zajedničkoj izjavi SAD i Njemačka poručili da će Kijevu osigurati oklopna borbena vozila Marder i protuzračni obrambeni sustav Patriot. Prethodno je Francuska također objavila da šalje Ukrajini laka borbena oklopna vozila AMX-10 RC.

Ukrajinci pozvani na štednju energije

15.00 - Ukrajinski operator distribucije električne energije u petak je stanovništvu ponovno uputio poziv na štednju, s obzirom na to da vanjske temperature postupno padaju, a potrošnja energije raste, što bi moglo rezultirati novim opterećenjem električne mreže, razorene u ruskim zračnim napadima. Ruski napadi na ukrajinsku energetsku strukturu projektilima i bespilotnim letjelicama, koji su počeli u listopadu prouzročili su golemu štetu, a to je rezultiralo čestim prekidima u opskrbi električnom energijom u zimskim mjesecima, zbog čega nema grijanja ni tople vode. Nakon neuobičajeno toplog razdoblja, kada su temperature neposredno poslije Nove godine iznosile oko desetak Celzijevih stupnjeva, nastupilo je razdoblje nižih temperatura. Prognostičari najavljuju da bi one u Kijevu uskoro mogle pasti do minus 11°C te do minus 18°C u dijelovima istočne Ukrajine.

"U bliskoj budućnosti očekuje nas znatan pad temperature, što će dovesti do brzog porasta potrošnje električne energije", objavila je državna energetska tvrtka i distributer električne energije Ukrenergo putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram. "Energetski sustav trenutačno nije u stanju u potpunosti pokriti sve potrebe stanovništva zbog oštećenja na sustavu i zbog toga što je brojne elektrane okupirao neprijatelj. Među njima je i najmoćnija - nuklearna elektrana Zaporižja". U poruci se stanovnici pozivaju da "električnu energiju koriste mudro, osobito kad je riječ o velikim potrošačima struje. Na taj način smanjit će se opterećenje elektroenergetskog sustava, kao i potreba za ograničenjem potrošnje."

Rusija, koja je Ukrajinu napala u veljači prošle godine, energetska postrojenja smatra legitimnim vojnim ciljevima, a Ukrajina i saveznici smatraju da bi napadi na civilnu infrastrukturu mogli biti proglašeni ratnim zločinima. U gradovima u cijeloj Ukrajini, uključujući i Kijev, provode se planirana isključenja električne energije da bi se smanjilo opterećenje električne mreže u vrijeme najvećeg opterećenja. Ukrenergo je izvijestio da s proizvođačima i distributerima električne energije surađuje na obnovi oštećenih postrojenja, no zbog složenosti i razmjera štete popravci oduzimaju puno vremena i novca.

Napominju kako treba imati na umu da nije jednostavno popravljati ukrajinski elektroenergetski sustav iz sovjetskog razdoblja.Privatne tvrtke i stanovnici dosad su kupili više desetaka tisuća generatora, nastojeći zajamčiti opskrbu električnom energijom. Parlamentarni zastupnik Jaroslav Železnjak na Telegramu je napisao da je u 2022. u Ukrajinu uvezeno 669 400 generatora, a samo u prosincu ih je isporučeno 309 400.

Njemčka nastavlja sa slanjem naoružanja Ukrajini

14.00 - Njemačka namjerava Ukrajini poslati obećana borbena vozila pješaštva Marder u prva tri mjeseca ove godine, rekao je u petak glasnogovornik njemačke vlade Steffen Hebestreit, i naveo da je riječ o 40 vozila. Hebestreit je rekao da se tim oklopnim vozilima može opremiti jedna bojna. Osposobljavanje ukrajinskih vojnika za upravljanje njemačkim vozilima, prema stručnjacima trajat će otprilike osam tjedana i trebalo bi se odvijati u Njemačkoj.

Potpredsjednik njemačke vlade Robert Habeck je rekao da bi Njemačka što je brže moguće trebala opskrbiti Ukrajinu sa što više vozila Marder. "Ako pitate mene, sva vozila u funkciji trebala bi stići u Ukrajini što je brže moguće", rekao je Habeck u petak na marginama posjeta Norveškoj, odgovarajući na pitanja novinara o broju njemačkih tenkova koji bi trebali biti poslani Ukrajini.

Sjedinjene Američke Države će također obučavati Ukrajince kako bi mogli upravljati američkim borbenim vozilima Bradley. Još uvijek nije poznato hoće li se obuka odvijati u Njemačkoj ili SAD-u. SAD i Njemačka su obećale da će Ukrajini dostaviti i sustav protuzračne obrane Patriot te na njemu obučavati ukrajinske vojnike.

Borbe, čini se, i dalje traju usprkos primirju

12.30 - Primirje koje je unilateralno proglasio ruski predsjednik Vladimir Putin stupilo je na snagu u petak, no borbe su se prije toga nastavile, a Kijev je odbacio potez Moskve kao obmanu. Prvi kanal ruske državne televizije objavio je da je primirje počelo u 10 sati prijepodne "uzduž cijele crte bojišnice" u sukobu, koji je započeo ruskom invazijom na Ukrajinu 24. veljače prošle godine. Reuters nije odmah mogao utvrditi je li zaista došlo do prestanka borbenih djelovanja.

Putin je neočekivano u četvrtak naredio primirje od 36 sati, kazavši da će se njime obilježiti Božić, koji ruski pravoslavni kršćani slave 7. siječnja. Ukrajina i zapadni saveznici su ga odbacili, nazvavši ga smicalicom kojom Moskva želi dobiti na vremenu radi slanja pojačanja i opreme na istočno bojište. "Sada žele iskoristiti Božić kao paravan, doduše kratko, kako bi zaustavili napredovanje naših momaka u Donbasu i donijeli opremu, streljivo i unovačene vojnike bliže našim položajima", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u svojoj noćnoj videoporuci u četvrtak.

Moskva: Počinje 36-satno primirje

10.30 - Prekid vatre kako bi se vojnicima omogućilo proslavu pravoslavnog Božića službeno je započeo u podne po moskovskom vremenu, tvrdi ruska državna televizija: "Danas u podne na cijeloj borbenoj liniji stupio je na snagu režim prekida vatre. Trajat će do kraja 7. siječnja".

Zelenskij tvrdi da je primirje samo Putinova igra te da je cilj zaustaviti napredovanje ukrajinskih snaga u Donjecku i široj istočnoj regiji Donbasa te tijekom primirja dovesti još ruskih vojnika u Ukrajinu

SAD: Rusi su opsjednuti Bakhmutom zbog rudnika soli i gipsa

8.11 - Sjedinjene Države smatraju da je saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina Jevgenij Prigožin, osnivač najmoćnije ruske plaćeničke skupine, zainteresiran za preuzimanje kontrole nad soli i gipsom iz rudnika u blizini ukrajinskog grada Bakhmuta, rekao je dužnosnik Bijele kuće u četvrtak. Postoje naznake da monetarni motivi pokreću Rusiju i Prigožinovu "opsjednutost" Bakhmutom, dodao je dužnosnik. Prigožin je vlasnik privatne ruske vojne tvrtke Wagner Group.

Sjedinjene Države ranije su optužile ruske plaćenike za iskorištavanje prirodnih resursa u Srednjoafričkoj Republici, Maliju, Sudanu i drugdje, kako bi pomogle u financiranju rata Moskve u Ukrajini, što je Rusija odbacila kao "antiruski bijes". Prigožin, kojeg su strane zapadne zemlje sankcionirale zbog njegove uloge u Wagneru, u četvrtak se oprostio od bivših osuđenika koji su odslužili svoje ugovore u Ukrajini i pozvao ih da izbjegnu iskušenje ubijanja kada se vrate u civilni život.

Od njegovih gotovo 50.000 plaćenika, više od 4100 ubijenih i 10 000 ranjenih, uključujući i više od tisuću ubijenih između kraja studenog i početka prosinca u blizini Bakhmuta, rekli su iz SAD-a u četvrtak. Bijela kuća priopćila je krajem prošlog mjeseca da je Wagner Group preuzela isporuku oružja iz Sjeverne Koreje kako bi pomogla ojačati ruske snage u Ukrajini, što je znak širenja uloge grupe u tom sukobu.

Biden: Putin pokušava "pronaći malo kisika" s prijedlogom primirja

7. 00 - Predsjednik SAD-a Joe Biden sugerirao je da je borba Vladimira Putina u Ukrajini nakon deset mjeseci rata i tisuća izgubljenih života potaknula ruskog predsjednika da ponudi 36-satno primirje, rekavši "mislim da pokušava pronaći malo kisika". Kremlj je rekao da je Putin naredio prekid vatre od petka u podne nakon poziva moskovskog patrijarha Kirila, poglavara Ruske pravoslavne crkve, na božićno primirje. Ukrajina je odbacila ponudu prekida vatre tijekom ruskog pravoslavnog Božića, uz poruku da neće biti primirja dok Moskva ne povuče svoje invazijske snage s okupirane zemlje.

Biden je na pitanje o predloženom primirju novinarima u Bijeloj kući rekao "nerado odgovaram na bilo što što Putin kaže. Bilo mi je zanimljivo da je bio spreman bombardirati bolnice, jaslice i crkve... 25-og, i na Novu godinu. Mislim, mislim da pokušava pronaći malo kisika". Ruski veleposlanik u Washingtonu Anatolij Antonov optužio je SAD administraciju da nema nikakvu želju za političkim rješenjem, dodajući da se "čak" i jednostrano proglašeni prekid vatre označava kao pokušaj pronalaska kisika.

"Sve to znači da je Washington spreman boriti se s nama 'do posljednjeg Ukrajinca', a sudbina naroda Ukrajine uopće ne zabrinjava Amerikance", rekao je Antonov u primjedbama na Facebook stranici veleposlanstva koje su uokvirene kao odgovori na pitanja medijima. Putinov prekid vatre započeo bi u vrijeme obilježavanje Božića Ruske pravoslavne crkve 7. siječnja. Bilo bi to prvo veliko primirje u ratu koji traje više od deset mjeseci, odnoseći desetke tisuća života i razorivši velike dijelove Ukrajine.