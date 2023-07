Operater je u pola osam ujutro pronašao raskomadano tijelo djeteta na plaži Roda de Berà u Tarragoni. Prva istraživanja pokazuju da bi ljudski ostaci mogli potjecati iz mora s obzirom na loše stanje u kojem su pronađeni. "Jedna od hipoteza je da bi to moglo biti s Mare Mortum", objasnio je za ove novine načelnik općine Pere Virgili, govoreći o migrantima koji umiru prelazeći Mediteran kako bi stigli u Europu.

"Operater je vidio ono za što je mislio da je dvogodišnje ili trogodišnje dijete", kaže gradonačelnik. Bio je u ležećem položaju, licem prema dolje, i ovisno o tome kako ga gledate, mogao se dati dojam da je lutka. Muškarac je obavijestio svog upravitelja, koji mu je dao naznaku da ništa ne dira, a policijska patrola iz općine odmah je krenula na plažu Costa Daurada, najveću u Roda de Berà (7500 stanovnika). Ubrzo nakon toga stigli su i Mossosi, Civilna garda i toaleti Hitne medicinske pomoći (SEM), koji su potvrdili da se doista radi o ostacima malog djeteta.

"Ne nosi prikladnu odjeću za boravak na plaži", naveo je Virgili, o tijelu odjevenom u "bodi, neku vrstu trenirke i jaknu". Civilna garda potvrdila je priopćenjem da je tijelo u poodmakloj fazi raspadanja, ne navodeći više detalja složene istrage koja je upravo započela. Sudsko povjerenstvo i mrtvozornik također su otišli na plažu kako bi nastavili s uklanjanjem tijela koje je obavljeno nakon jedanaest sati ujutro.

Prvo ujutro neki su uvjeravali da je već u ponedjeljak netko vidio nešto što mu se činilo lutkom u pijesku. Ali gradonačelnik to dovodi u pitanje. “Jučer ujutro ga nije bilo”, rekao je za ove novine, jer da je tako radnici bi ga pronašli. I ne isključuje da je to tipična glasina koja se širi od usta do usta kada se dogodi događaj ovih karakteristika. “Jako me čudi da ako jest, netko nije pozvao Gradsko vijeće”, rekao je.

Tijelo djeteta pojavilo se na južnom dijelu plaže Costa Daurada, pored lučkog lukobrana Roda de Berà i vrlo blizu popularne urbanizacije Roc de Sant Gaietà. Plaža, široka i otvorena, u utorak gotovo da nije imala valove i nosila je zelenu zastavu. Uzburkano more i jake struje izuzetne su na ovom dijelu obale. Spasioci koji nadziru područje izjavili su da je tijekom vikenda stanje mora bilo nešto nervoznije, ali da su samo postavili žutu zastavu upozorenja, ni u kojem slučaju nije bilo potrebno posezati za crvenim transparentom koji zabranjuje kupanje. Kad su jutros otišli na karaule, policijska naprava već je čuvala tijelo, a tamo je bio ograđen pojas plaže.

Istraga je sada usmjerena na utvrđivanje identiteta maloljetnika i uzroka njegove smrti, što je vrlo kompliciran posao, pogotovo ako se potvrdi da je došao s mora, gdje jake morske struje mogu premjestiti tijela s jednog mjesta. na drugu za nekoliko sati. "Da se to ne može povezati s otkrićem prije nekoliko dana ostataka žene…", predviđa Virgili. Prije nešto više od tjedan dana na plaži Miracle u Tarragoni pojavilo se raskomadano tijelo žene, istragu koju je također poduzela Civilna garda.