Napeto u Njemačkoj! Nedostaje gotovo 500 lijekova, oksazepama nema već mjesecima

Izvješća o nestašici lijekova u porastu su više od godinu dana u Njemačkoj, prema Saveznom institutu za lijekove i medicinske uređaje gotovo 500 lijekova trenutačno nije dostupno. Na mnogim mjestima nedostaje široko rasprostranjen lijek za kratkotrajno liječenje tjeskobe i napetosti, oksazepam, prenosi Fenix.

Oksazepam, benzodiazepin, snižava uzbuđenje, a djeluje sedativno i hipnotično. U velikim dozama relaksira mišiće, međutim uporaba može dovesti do psihičke i fizičke ovisnosti, čak i u terapijskom rasponu doza.

Tri poznata proizvođača u studenom 2024. godine prijavila su probleme s isporukom lijekova koji sadrže oksazepam, a kao razlog naveli su povećanu potražnju. Ograničena dostupnost izvorno je trebala trajati do kraja 2024. godine, no rok je produljen do veljače. Neizvjesno je hoće li lijek i tada biti dostupan.

Savezni institut za lijekove i medicinske uređaje pacijentima savjetuje da ne gomilaju lijekove u prevelikim količinama jer bi to moglo dodatno pogoršati nestašicu.

Zapisnik Savjetodavnog odbora za uska grla u isporuci i opskrbi navodi trenutačnu situaciju u opskrbi: “Članovi Savjetodavnog odbora procjenjuju usko grlo u opskrbi (oxazepama) kritičnim.” Alternativni pružatelji mogli bi nastaviti s isporukom, ali situacija je i dalje napeta.

Pacijenti nemaju drugog izbora nego čekati ili tražiti neku alternativu u ljekarni.

