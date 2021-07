Turistički radnici u gradu Neumu, u BiH, sa strahom gledaju na završetak Pelješkog mosta jer se boje da će im zbog njega pasti broj turista, piše N1.

"Nema tu nikakve pozitive. Ode sav narod okolo, Neum će ostati zaobiđen, kao i svaka općina koja je na kraju puta. Kad se to otvori mi više nemamo posla”, rekao je Kemal, ugostiteljski radnik.

"Bit će izvjestan pad, u zimskom periodu će se dogoditi u objektima koji su direktno na Jadransko turističkoj cesti neki minus, i da ćemo poslovati nešto slabije nego što smo poslovali i morat ćemo tražiti neke nove puteve", istakao je Stanko Raič, vlasnik restorana.

Ima i pozitivnih strana...

No nije sve u financijskim gubicima, kaže općinski načelnik. Pozitivna strana Pelješkog mosta je ta što će rasteretiti promet od GP Klek 1, Klek2 gdje se u ljetnim mjesecima stvaraju ogromne gužve.

"Koji je to obujam i hoće li značajno utjecati na Neum to ćemo vidjeti tek kad se otvori most. Moje mišljenje je da se most trebao graditi kao i svi drugi mostovi. Hrvatska ima to pravo spojiti svoju obalu, svoj teritorij", rekao je Dragan Jurković, načelnik Neuma.

Most će fizički spojiti Komarnu i Brijest, put od Zagreba do Dubrovnika skratiti za dva sata, putnicima na GP u Neumu skratit će vrijeme čekanja. Iako se konstrukcijska gradnja mosta završava večeras, na otvorenje mosta čekat će se do iduće sezone kada budu gotove pristupne ceste.