Zoja Konovalova (48), voditeljica i glavna urednica Državne televizije i radijskog emitiranja Kuban, jednog od nacionalnih televizijskih kanala ruskog predsjednika Vladimira Putina, pronađena je u petak mrtva u Krasnodaru. Pronađena je u domu zajedno s tijelom bivšeg supruga (52), a na njihovim tijelima nisu pronađene vidljive ozljede, izvijestila je ruska državna novinska agencija RIA Novosti.

Najnovija je to u nizu misterioznih smrti, a koje uključuju istaknute ruske osobe, otkako su Putinove snage napale Ukrajinu u veljači 2022. godine, a kako navodi RIA navodni uzrok smrti je trovanje.

Nakon istrage bit će poznato više detalja, no ono što je zabrinjavajuće je to što vijest dolazi nakon što je još jedan ruski novinar, Aleksandar Ribin, pronađen mrtav ranije danas u Rostovu. Uzrok njegove smrti još je nepoznat, a dodajmo kako je prošlog mjeseca, Ana Careva, 35-godišnja zamjenica glavnog urednika Komsomolskaja Pravda, pronađena mrtva u svom stanu u Moskvi. Prema Newsweeku, imala je upalu pluća i groznicu nekoliko dana prije smrti, no kako tvrde njezini kolege nije se žalila na zdravlje.

"Nikad se nije žalila na zdravlje. Nedavno se ispričala da ne može na posao jer kašlje i ima temperaturu koja je naglo skočila na 39, ali da će sve uskoro biti bolje. Tri dana kasnije opet je dobila temperaturu, a preminula je 10. prosinca, nakon što je rekla da ide spavati."

