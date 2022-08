Trgovački div Lidl poznat je da ne prodaje samo prehrambene i drogerijske artikle, već i robu iz neprehrambenog područja. No, Lidl će do kraja godine iz svog asortimana izbaciti velik dio artikala i to neizravno zahvaljujući kupcima, javlja Fenix Magazin.

Neprehrambena ponuda je diskontnom divu isplativa, a osim svježih pekarnica u trgovinama, dio trgovine s namirnicama su jedan od posebno unosnih prodajnih prostora iako je u posljednje vrijeme bilo problema. Prvo su to bili prekinuti opskrbni lanci i posljedični veliki problemi s isporukom, a sada su to štedljivi kupci.

Kupci postaju štedljiviji

Posao s artiklima koji imaju cijene veće od 20 eura u proteklih nekoliko tjedana i mjeseci doživio je kolaps, a Lidl sumnja da iza toga stoji strah od sve većih troškova energije pa kupci postaju sve štedljiviji.

Zbog toga je Lidl za 2023. godinu naručio manje artikala iz neprehrambenog sektora, piše Lebensmittelzeitung. Inače, Lidl u tome nije usamljen, a značajni pad prodaje neprehrambenih proizvoda bilježi i Aldi.