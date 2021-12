Njemačka je policija u subotu prijepodne pronašla tijela pet osoba u obiteljskoj kući u Senzigu, mjestu južno od Berlina. Radi se o dvoje odraslih i troje djece. Glasnogovornik južne policijske uprave potvrdio je Bildu da su policajci stigli na poprište nakon dojave o beživotnim tijelima.

"Odred za ubojstva je aktiviran jer se pretpostavlja da je riječ o ubojstvu", rekao je glasnogovornik, a viši državni tužitelj Gernot Bantleon dodaje: “Odjel za ubojstva i forenzičari su na mjestu zločina u Senzigu. Stigla je i državna tužiteljica određena za teška kaznena djela.”

Prema policijskom priopćenju, dvije odrasle osobe imaju 40 godina, dok su djeca stara četiri, osam i deset godina. Na svim su leševima vidljivi tragovi uboda i prostrijelne rane.

Tek treba utvrditi radi li se o obitelji, je li netko od njih počinio ubojstva, a kasnije sebi oduzeo život, je li to učinio jedan ili više napadača te koji je motiv.

Na mjestu zločina su se ubrzo okupili brojni promatrači i mediji. Vatrogasci su iznijeli kućnog ljubimca u boksu. No, do večeri više nije bilo susjeda pa je policija išla od vrata do vrata i uzimala izjave. Muškarac i žena su u blizini kuće upalili svijeću. Medijima su na pitanje jesu li poznavali preminule odgovorili: "Ovo je selo - znamo se".