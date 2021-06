I dalje ne prestaju špekulacije i nagađanja da je virus covid-19 pobjegao iz laboratorija, a posljednje glasine koje su se pojavile u petak navečer samo su dodatno "zakuhale" priču koju je pokrenula administracija bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, a nastavila i administracija sadašnjeg predsjednika, Joea Bidena.

Naime, prema glasinama koje su u petak objavljenje na SpyTalk-u, zamjenik ministra državne sigurnosti Dong Jingwei navodno je pobjegao iz Kine u SAD, zajedno sa svojom kćeri Dong Yang.

Ako je Dong zaista pobjegao u Ameriku, on bi bio najistaknutiji kineski dužnosnik koji je to ikad učinio. Također, on bi itekako mogao bi pomoći SAD-u u istragama oko porijekla koronavirusa, za kojeg Amerikanci imaju teoriju da je "pušten" iz laboratorija u Wuhanu, gdje se nalazi jedan od najvećih istraživačkih centara za viruse u svijetu - Institut za virusologiju Wuhan.

Virologinja porekla da je epidemija izbila u laboratoriju

Dobri poznavatelji tamošnjih prilika tvrde da nije nemoguće da su ljudi koji tamo rade zataškali neke stvari oko koronavirusa i svojoj vladi, pošto je poznato kakvim se metodama služe u Kini ako netko pogriješi. Shi Zhengli, virologinja iz laboratorija u Wuhanu, ovog tjedna u intervju za New York Times žestoko je porekla da je epidemija izbila upravo u spomenutom laboratoriju.

The Sun piše kako Peking ima povijest curenja opasnih virusa iz laboratorija. Dong, za kojeg se i dalje ne zna je li zaista prebjegao u Ameriku ili ne, prije tri godine kao glavni kineski špijun preuzeo je odgovornost za curenje protuobavještajnih podataka.

Informaciju o prebjegu zasad nisu potvrdili ni SAD ni Kina. Biden je od svojih obavještajnih službi zatražio da u roku od 90 dana sastave izvještaj o tome kako je krenuo koronavirus - je li prešao s životinje na čovjeka ili je riječ o "pobjegao" iz laboratorija.

Čitav svijet sada bruji o tome hoće li baš Jingwei, ukoliko je pobjegao u SAD, pomoći u otkrivanju tih informacija.