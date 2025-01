Amerikanci planirali ubiti Putina? Kontroverzni novinar šokirao teorijom i optužio jednog čovjeka

Novinar i bivši voditelj Fox Newsa Tucker Carlson tvrdi da su Sjedinjene Države za vrijeme mandata predsjednika Joea Bidena pokušale ubiti ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Carlson je bombastične optužbe iznio u epizodi "The Tucker Carlson Showa", u kojoj je razgovarao s američkim novinarom Mattom Taibbijem. Bez konkretnih dokaza, namjerio se na bivšeg državnog tajnika Antonyja Blinkena, piše Daily Mail.

Okrivio Blinkena

"Tony Blinken toliko se zalagao za pravi rat, pokušavajući ubiti Putina. To je Bidenova administraciji i učinila - pokušali su ubiti Putina", izjavio je Carlson i dodao da je navodni pokušaj atentata bio dio šire strategije za stvaranje kaosa, koji bi služio kao distrakcija u finišu Bidenova mandata. Potom je plan nazvao "ludim" i postavio pitanje tko bi kontrolirao Rusiju i njezin nuklearni arsenal da se to uistinu dogodi, piše portal The New Voice of Ukraine.

Neobične izjave odjeknule su među prokremaljskim propagandistima u Moskvi. "Bidenova administracija planirala je ubiti Putina. To kaže Tucker Carlson. Pema njegovim riječima, na tome je inzistirao bivši državni tajnik Anthony Blinken, koji je, prema Carlsonu, imao kontrolu nad administracijom u svojim rukama pod slabašnim predsjednikom", rekao je ruski ratni stručnjak Sergej Mardan.

"Blinken je uvijek posebno tvrdoglava osoba koja u principu spremna boriti se ne samo do posljednjeg Ukrajinca, već i do pretposljednjeg Amerikanca", nastavio je Mardan.

Oglasio se Kremlj

Carlsonove tvrdnje komentirao je i glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

"Ruske specijalne službe neprestano poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale javnu sigurnost i, naravno, sigurnost onih koji su pod zaštitom države. To se prije svega tiče poglavara države", rekao je Peskov, javlja ruska novinska agencija TASS.

Podsjetimo, Carlson je u veljači prošle godine u Moskvi i sam intervjuirao Putina, koji je u tom razgovoru sugerirao da američku vladu potajno kontrolira CIA. Ruski predsjednik tada je okrivio Zapad za produljenje rata.

Foto: Profimedia Tucker Carlson i Vladimir Putin

Prošlog mjeseca Carlson je pak odradio intervju sa Sergejom Lavrovom, dugogodišnjim ruskim ministrom vanjskih poslova. Lavrov je tada najavio da će Rusija "nastaviti slati poruke u obliku razornih udara na Ukrajinu" ako zapadni dužnosnici nastave pružati potporu.

Foto: Profimedia Tucker Carlson i Sergej Lavrov

