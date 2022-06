Financijska su tržišta pred "novim svjetskim poretkom", dramatično je upozorenje švicarske investicijske banke Credit Suisse. Središnje banke agresivno nastoje obuzdati inflaciju dizanjem referentnih kamatnih stopa. Investitori tvrde kako su tržišta trenutno upala u "savršenu oluju".

"Imamo rastuću inflaciju, više kamatne stope i rat u Ukrajini kao faktore koji uzimaju investicijski danak. Ova oluja se proteklih dana dodatno intenzivirala s objavom američkih Federalnih rezervi o najvećem dizanju referentne kamatne stope od 1994. godine kao i s potezima Švicarske narodne banke koja je svojom agresivnom monetarnom politikom zatekla tržišta", ocijenio je za Daily Telegraph šef odjela globalnih investicija u Credit Suisseu, Michael Strobaek.

Resetiranje tržišta

On je klijente svoje banke upozorio da je "savršena oluja" pogodila čak i dobro diverzificirane portfelje, zbog čega je došlo do korekcija na obvezničkim i dioničkim tržištima. To znači da su investitori ostali bez sigurnog oslonca pri ulaganjima.

"Ovo u najmanju ruku predstavlja resetiranje trenutnog razdoblja još uvijek niskih kamatnih stopa i prelazak na eru globalno viših kamata. Tijekom perioda prilagodbe očekuje se nastavak velike volatilnosti na tržištima, s obzirom na to da resetiranje sa sobom donosi i neizvjesnost te, naravno, značajno manje komotnu monetarnu politiku", ocjenjuje Strobaek i dodaje da je ključno pitanje koliko će trajati ciklus dizanja kamatnih stopa i koliko će snažno usporiti globalna ekonomija.

Unatoč tome, Strobaek poziva investitore da ostanu na tržištu. "Lako je objesiti kopačke o klin u trenucima najvećih turbulencija i percipiranih rizika. Ali, ja čvrsto vjerujem da situacija nije tako mračna. Jedan od naših temeljnih investicijskih principa je da 'protok vremena na tržištu uvijek nadvlada neki trenutak' i to bi, po meni, trebalo primijeniti i sada", tvrdi on.

Orkestrirana recesija

S druge strane, Richard Hodges, fond menadžer obvezničkog fonda Nomura Global Dynamic, drži da američki FED naglim dizanjem kamatnih stopa orkestrira recesiju te da do oporavka neće doći sve dok takva monetarna politika ne prestane. "Fed je sada usredotočen isključivo na smanjivanje inflacije pa je odlučio orkestrirati recesiju. Cilj im je rebalansirati razliku između potražnje i ponude tako što će smanjiti potražnju", uvjeren je Hodges.

On također poziva investitore na strpljenje. Savjetuje im da pričekaju kraj dizanja kamatnih stopa jer bi im se tada mogla otvoriti nevjerojatna prilika za dobru zaradu.