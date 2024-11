Cijela Amerika početkom 90 -ih uživala je u preljubničkom skandalu koji je svakodnevno punio naslovnice tabloida. Svi su htjeli znati najsitnije detalje o ljubavnom trokutu u kojem su glavni akteri bili oženjeni Donald Trump, missica iz Georgije Marla Maples i naravno, Trumpova supruga Čehinja Ivana Trump. Koja će od te dvije plavokose ljepotice na kraju pobijediti u borbi za srce kontroverznog milijunaša - bilo je pitanje broj 1 za svekoliku tračeva gladnu američku javnost.

A da se brak Trumpovih raspada zbog nevjere, šokiralo je mnoge. Naime, Donald i Ivana, jedan od najpoznatijih i najeksponiranijih parova u njujorškom otmjenom društvu, godinama su slovili kao skladni i uspješni supružnici.

Foto: Profimedia Donald i Ivana Trump 1985. godine

U braku od 1977., bili su neizbježan tandem njujorške društvene scene sa životnim stilom ljudi koji mnogo rade i zarađuju, a to rado i pokazuju. Mnogi su im zavidjeli. Sa svoje troje djece, Donaldom Jr., Ivankom i Ericom bili su idealna američka obitelj.

A onda je krajem '80-ih njihovu obiteljsku idilu prekinula slatka plavušica Marla koja je u New York stigla iz malog gradića na američkom jugu. I Donald je izgubio glavu za 17 godina mlađom ljepoticom. Ipak, o razvodu nije razmišljao.

Donaldova afera s missicom Marlom uskoro je postala javna tajna, ali do ušiju njegove žene tračevi nisu dolazili. Šaputanja je Ivana, doduše, čula, ali im nije vjerovala.

Donald i Ivana Trump 1989.

"Usprkos glasinama koje uvijek treba uzimati sa zrncem soli, nisam imala razloga sumnjati u to da me vara. Donald nije smršavio ili promijenio frizuru. Nije se bolje odijevao ili imao tajanstvene troškove na kreditnoj kartici. Ponašao se onako kako se uvijek ponašao kod kuće", objasnila je Ivana Trump u svojoj knjizi Odgoj Trumpovih zašto nije vjerovala tračevima.

Foto: Profimedia

Incident u Aspenu

I njihov bi bračni život nastavio mirno teći da nije došlo do incidenta u elitnom američkom skijalištu Aspen za vrijeme zimskih praznika u prosincu 1989. Aspen je bio omiljeno mjesto Trumpovih. Ivana, kao nekadašnja češka skijaška olimpijka, zimske radosti s obitelji nije propuštala.

Donald i Ivana Trump u Aspenu

U Aspenu se našla i Marla. Malo tko je povjerovao da je tamo bila slučajno. Do susreta supruge i ljubavnice došlo je 30. prosinca 1989. za vrijeme ručka u restoranu Bonnie's. Mediji su poslije pisali da je došlo do velike svađe, a po nekima nije sve završilo na riječima, nego je došlo i do fizičkog obračuna.

Marla joj je u restoranu prišla i jednostavno rekla: "Ja sam Marla i volim vašeg muža. Volite li ga Vi? Ivana joj je odgovorila: "Gubi se, volim svog muža!"

Prije toga Ivana je čula telefonski razgovor Donalda i prijatelja u kojem su spominjali Marlu. Kad ga je pitala, tko je ta Marla - on je odgovorio da je to samo jedna žena koja ga u zadnje vrijeme proganja i da to nije ništa ozbiljno.

Neki svjedoci su poslije pričali da se Ivana na Marlu u restoranu izderala: "Ku*ko jedna, ostavi mi muža!!!" Ali je znatno zanimljivija verzija da su se susrele na skijalištu i gađale grudama snijega. Postoji i priča u kojoj su obje nosile ista skupa skijaška odijela koja im je kupio Donald.

Nakon povratka u New York iz Aspena nakon Nove godine, koju su ipak proslavili na skijalištu, Donald je htio popraviti stvari, ali Ivana nije mogla nastaviti dalje.

"Donald i ja smo spavali u istom krevetu, zajedno gledali televiziju i razgovarali o poslu. Pokušavao je staviti svoju ruku oko mene, ali mu nisam dopuštala. Tek sam u ožujku zatražila razvod, ali što se mene tiče naš brak je prestao toga dana u Bonnie'su. Kako sam mogla nastaviti ako bih svaki put kad bi mi rekao da ide igrati golf pomislila: Laže li? Sastaje li se s kime? Nisam mogla tako živjeti. Nakon 14 godina, nebrojenih izazova i trijumfa, troje djece i mnogo ljubavi, naš brak se okončao", prisjetila se tog razdoblja Ivana Trump u svojoj knjizi Odgoj Trumpovih.

Najsočnija medijska priča

A onda je uslijedio medijski tsunami. Čak 90 dana u nizu na naslovnicama Daily Newsa i New York Posta bili su Trumpovi.

Trump vs. Trump - bio je to prljavi razvod praćenim žestokim novinskim obračunima. Svaki dan gomila novinara kampirala je ispred Trump Towera.

Foto: Reddit

Marlu su svi gledali kao razaračicu 14-godišnjeg skladnog braka, a Ivana je bila ta koja je pokrenula spektakularnu brakorazvodnu parnicu koja je okončana sudskom nagodbom u ožujku 1992. godine. Dobila je daleko više od imovine garantirane predbračnim ugovorom. Donald je supruzi isplatio 25 milijuna dolara, a ona je prilikom isplate izgovorila čuvenu rečenicu:

"Nemoj se ljutiti, uzmi mu sve."

Ivana je godinu dana kasnije u intervju jednoj od najpoznatijih američkih televizijskih voditeljica Barbari Walters kazala da ona nije bila svjesna udaljavanja i problema u braku dok je Donald tada izjavio da se brak raspao zbog toga što su se oni udaljili te da ju je on na neki način "prerastao".

Osvrćući se na razvod s Ivanom, Donald je nekoliko godina kasnije izjavio: „Nisam otišao zbog druge žene, jednostavno sam otišao“. Ipak, prije desetak godina u medijima su izašle i informacije po kojima je Donald zažalio što je Ivanu ostavio radi Marle i da to s Marlom nije bila prava ljubav već samo čista požuda.

Brak s Marlom nije dugo trajao

Trump je oženio ljubavnicu u prosincu 1993. godine, dva i pol mjeseca nakon rođenja kćeri Tiffany.

Foto: Profimedia

Brak nije dugo trajao. Razišli su se 1997., a razveli 1999.godine.

Donald je kasnije priznao kako se zapravo nije htio ponovno oženiti, ali sve se promijenilo kad je Marla ostala trudna. Marla je nakon razvoda odselila u Kaliforniju i sama odgajala kćer, a Donald je plaćao školovanje i uzdržavanje kćeri.

Donald Trump s Marlom i njihovom kćeri Tiffany

‘Nismo se slagali u pogledima na svijet, a imali smo i drukčiju ideju o odgoju naše kćeri’, rekla je Maples svojedobno za časopis People. Ipak, u Oprah showu je 2013. godine priznala da zapravo nikad i nije prestala voljeti Donalda.

Ivana joj nikad nije oprostila

Marla je godinama kasnije tražila oprost od Ivane. Za časopis People 2016. kazala je da se nada da će joj Ivana oprostiti jednog dana.

"Ako mi još uvijek nešto zamjera, stvarno se nadam, za njezino dobro, da mi može oprostiti".

Ivana pak nije htjela prihvatiti ispriku jer nikad nije prestala misliti da je Marla krivac za raspad njezinog braka.

"Ona želi oprost za moje dobro! Meni je sasvim u redu s mojim zamjeranjem. Ta mi je žena uništila brak i odvela oca od djece. Nije me briga ako joj je sada žao", kazala je Ivana.

Foto: Profimedia Donald Trump i Marla Maples 1991. godine

Zašto je do kraja života zadržala to mišljenje, obrazložila je u svojoj knjizi:

"Ne tvrdim da nije bilo te zabavljačice da bismo Donald i ja još uvijek bili zajedno, niti da moj život poslije razvoda nije bio predivna avantura puna ljubavi, putovanja, uspjeha i smijeha. Imala sam život iz bajke. Međutim, ta žena je svjesno ušla u odnos s mojim mužem, ocem troje male djece. Aktivno je sudjelovala u ponižavanju mene u medijima i neizravno je mjesecima ugrožavala moju djecu. Prošla sam kroz pakao. Svi nosimo duboke ožiljke iz tog dijela života, djelomice zahvaljujući njezinim djelima. Činjenica što smo djeca i ja kroz čitavo iskušenje izašli snažniji nije relevantna".

'The Donald'

Premda je razvod Trumpovih bio žestok i brutalan, nakon nekog vremena Ivana i Donald opet su se zbližili. Postali su prijatelji, čak ju je smatrao nekom vrstom savjetnice.

Donald i Ivana Trump 2014. u društvu sina Erica i njegove supruge Lare

U vrijeme njegove prve kampanje za predsjednika SAD-a 2016. godine Ivana je za New York Times rekla kako je Donald zove prije i poslije nastupa i pita za mišljenje.

"Vjerujte mi, Donald bi bio sjajan predsjednik! On bi uvijek bio sto posto angažiran, vodio bi pregovore, dogovore baš onako kako to desetljećima čini u svojim kompanijama. On može učiniti ono što ne može nitko drugi", rekla je Ivana Trump u jednom intervjuu o kandidaturi svog bivšeg muža kojeg je ona prozvala 'The Donald'.

Ivana je u braku s Donaldom preuzela dio njegovih poslova, a biznisom se nastavila baviti i nakon braka. Do kraja života živjela je kao milijunašica, a nakon razvoda od Donalda udavala se još dva puta. Brakovi su završili razvodom. Umrla je 2022. godine.

