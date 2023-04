Donald Trump, bivši predsjednik i favorit za republikanskog kandidata za predsjedničke izbore 2024., pojavit će se pred sudom u utorak gdje će biti upoznat s optužnicom, uzet će mu se otisci prstiju i fotografirati za arhivu te se izjasniti o krivnji što je za SAD povijesni trenutak.

Prošli je tjedan protiv Trumpa podignuta optužnica, čime je postao prvi aktualni ili bivši predsjednik koji se suočava s optužbama za kaznena djela, zbog slučaja isplate novca 2016. porno zvijezdi Stormy Daniels za njezinu šutnju o odnosu s Trumpom.

Trump tvrdi da je nevin i na sudu će se izjasniti da nije kriv. Trump će se predati u utorak uz jake mjere sigurnosti jer se očekuju demonstracije za i protiv čovjeka koji je razljutio liberale i neke globalne saveznike, ali ga hvale mnogi bijeli Amerikanci i konzervativni kršćanski birači.

"Moramo vratiti našu zemlju i UČINITI AMERIKU PONOVO VELIKOM!", napisao je Trump na svom profilu na društvenoj mreži Truth Social nedugo nakon što je u ponedjeljak stigao u New York s Floride, pozivajući pristaše da doniraju njegovoj kampanji.

Trump se protivi snimanju

Suđenje u okviru kojeg će Trump u sudnici slušati optužbe i imati priliku izjasniti se o krivnji, planirano je za utorak u 20:15 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Trumpovi odvjetnici usprotivili su se videosnimanju, fotografiranju i radijskom prijenosu ročišta, rekavši da bi to "pogoršalo ionako gotovo cirkusku atmosferu oko ovog slučaja" te bi umanjilo dostojanstvo i pristojnost postupka.

Sudac Juan Merchan kasno je u ponedjeljak presudio da će pet fotografa smjeti biti u sudnici prije početka ročišta kako bi snimali nekoliko minuta, a kamerama je dopušten pristup hodnicima zgrade.

Okružni tužitelj Alvin Bragg, demokrat, koji je vodio istragu, nakon ročišta će održati konferenciju za novinare.

Trump će se odmah vratiti na Floridu i obratiti se javnosti iz Mar-a-Laga u 20:15 sati po lokalnom vremenu u utorak (2:15 po srednjoeuropskom vremenu u srijedu), priopćio je njegov ured.

Što stoji u optužnici?

Konkretne točke optužbe u optužnici koju je potvrdila velika porota trebale bi biti objavljene u utorak. Trump i njegovi saveznici optužbe su opisali kao politički motivirane.

Yahoo News kasno u ponedjeljak objavio je da će se Trump suočiti s 34 točke optužnice za krivotvorenje poslovne dokumentacije. Pozivajući se na samo jedan izvor Yahoo je rekao da nijedna od optužbi protiv Trumpa nije prekršaj, u svim slučajevima radi se o kaznenim djelima.

Policija je tijekom vikenda počela postavljati barikade u blizini Trump Towera gdje je Trump prespavao nakon što je doletio s Floride i zgrade Kaznenog suda na Manhattanu, a prosvjedi se na oba mjesta očekuju u utorak.

Gradonačelnik je potencijalne buntovnike upozorio da se pristojno ponašaju. "Naša poruka je jasna i jednostavna: Kontrolirajte se. Grad New York je naš dom, a ne igralište za vašu promašenu ljutnju", rekao je Eric Adams.

Upitan je li zabrinut zbog mogućih nemira predsjednik Joe Biden, demokrat za kojeg se uvelike očekuje da će tražiti reizbor i suočiti se s Trumpom, rekao je: "Ne, vjerujem u policiju New Yorka."

Ljudi su podijeljeni

Slučaj je podijelio ljude u New Yorku, gdje Trumpovo ime stoji na zgradama vezanim uz njegove poslovne pothvate. "Ovo je sjajan dan. Nadam se da će proći dobro i da će on na kraju biti proglašen krivim", rekao je stanovnik New Jerseyja Robert Hoatson (71) ispred Trump Towera u ponedjeljak.

Ali Trumpova zagovornica Susan Miller, naslonjena na metalne barijere na 5. aveniji južno od Trump Towera u ponedjeljak navečer rekla je da se nada da će mu iskaz potpore "dati malo snage kad krene... u bitku".

"Nema poštenijeg", rekla je, dodavši da se planira vratiti u utorak.

Trumpovo vodstvo povećalo se u odnosu na suparnike u natjecanju za predsjedničku nominaciju Republikanske stranke, prema anketi Reutersa/Ipsosa objavljenoj u ponedjeljak, provedenoj nakon što su u javnosti objavljene vijesti da će se suočiti s optužbama za kaznena djela.

48 posto republikanaca kaže da želi da Trump bude kandidat njihove stranke za predsjednika, što je porast u odnosu na 44 posto u anketi provedenoj od 14. do 20. ožujka. Drugoplasirani guverner Floride Ron Desantis pao je s 30 posto na oko 19 posto.

Velika porota na Manhattanu koja je optužila Trumpa, mjesecima je slušala dokaze o isplati od 130.000 dolara za šutnju porno glumice Stormy Daniels u posljednjim danima predsjedničke kampanje 2016. godine.

Daniels je rekla da je bila plaćena da šuti o seksualnom 'susretu' koji je imala s Trumpom u hotelu Lake Tahoe 2006. Trump poriče da je imao takav odnos s njom. Optužnica ili čak i osuda pravno ne sprječavaju Trumpa da se kandidira za predsjednika.

Istraga o porazu na izborima 2020.

Pojačavši svoj odvjetnički tim Trump je angažirao Todda Blanchea, istaknutog odvjetnika za kazneno pravo i bivšeg saveznog tužitelja. Istraga na Manhattanu samo je jedan od nekoliko pravnih izazova pred Trumpom.

On se također suočava sa zasebnom kaznenom istragom o tome je li nezakonito pokušao poništiti svoj poraz na izborima 2020. u Georgiji, te s dvije istrage posebnog tužitelja, uključujući istragu o njegovom postupanju s povjerljivim državnim dokumentima nakon odlaska s dužnosti.

Potencijalno suđenje u slučaju Manhattan moglo bi se odvijati najranije tek za godinu dana, rekli su pravni stručnjaci, što znači da bi se moglo dogoditi tijekom ili nakon predsjedničke kampanje.

Trumpova kampanja prikupila je 7 milijuna dolara u tri dana nakon što se vijest o optužnici pojavila prošlog četvrtka, rekao je njegov savjetnik Jason Miller. Trump je 2018. isprva osporavao da zna bilo što o isplati Daniels.

Kasnije je priznao da je Cohenu nadoknadio uplatu, koju je nazvao "jednostavnom privatnom transakcijom". Godine 2018. Cohen je priznao krivnju za kršenje zakona o financiranju kampanje zbog svoje uloge u organiziranju isplata za Daniels i osuđen je na tri godine zatvora. Posvjedočio je da ga je Trump uputio da izvrši plaćanja.

Cohen je svjedočio u ožujku i pred velikom porotom na Manhattanu koja je istraživala Trumpa. Nakon Trumpove optužnice, rekao je za Reuters: "Odlučio sam da neću dopustiti da me povijest pamti kao negativca u njegovoj priči."