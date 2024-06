Tijekom 90 minuta u četvrtak navečer američki predsjednik Joe Biden imat će priliku pokazati skeptičnim Amerikancima da je u 81. godini sposoban nositi se s izazovima još jednog četverogodišnjeg mandata, kada se u debati suoči s republikancem Donaldom Trumpom.

Snažan dojam mogao bi pomoći neutralizirati te zabrinutosti i usmjeriti pozornost birača na politička pitanja. Slaba izvedba mogla bi usporiti prikupljanje sredstava za kampanju i gurnuti Trumpa dalje u anketama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pod povećalom

Obojica su pod povećalom zbog starosti i izdržljivosti. Trump ima 78 godina i tijekom kampanje davao je neobične izjave i izgovarao čudne rečenice.

Biden ima ukočen hod, pravi verbalne omaške i ima oscilirajuće javne nastupe, od solidno održanih govora do mrmljajućih komentara u istom danu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nedavna anketa Reuters-Ipsosa pokazala je da je mentalna sposobnost jedno od ključnih pitanja za neodlučne birače uoči izbora 5. studenoga, a više ih brine Biden.

Druga anketa Reuters-Ipsosa ove godine pokazala je da 78% ispitanika - uključujući 71% demokrata - smatra da je Biden prestar za dužnost. Za Trumpa je isto reklo 53%.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bidenova dob nemilosrdno je na meti političkih protivnika i konzervativnih medija, koji su koristili gomilu stvarnih, lažnih, montiranih video isječaka s ciljem da ga prikažu kao nestabilnog.

Bijela kuća i Bidenova kampanja s ograničenim uspjehom odgovarale su na to.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svjestan da bi ova debata mogla biti odlučujući trenutak za njegovu kampanju, Biden je gotovo tjedan dana na pripremama s vrhunskim savjetnicima u odmaralištu Camp David u planinama zapadnog Marylanda, gdje ostaje do odlaska u Atlantu na dan debate.

Cilj je pokazati američkim biračima mudrog i postojanog vođu s uspjesima u mandatu, za razliku od Trumpovog često kaotičnog predsjedničkog mandata 2017.-21., te istaknuti razlike u pravima na pobačaj, demokratskim normama i fiskalnoj politici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Da bi to učinio, Biden svaki dan provodi sate pripremajući se, a istovremeno održava svoje uobičajene dnevne sigurnosne brifinge.

Pitanje dobi

Mnogi su demokrati zabrinuti koliko će Biden dobro proći jer su ulozi tako visoki.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To (pitanje dobi) očito predstavlja izazov i prepreku za Bidena", rekao je demokrat blizak Bijeloj kući. "Mislim da se uvijek radi o tome, projicira li on snagu i samopouzdanje? Mislim da samo mora pokazati da kontrolira stvari i da je siguran na pozornici, i mislim da će to učiniti."

Debata će se održati u studiju CNN-a u Atlanti bez publike. Biden i Trump ne smiju donijeti unaprijed napisane bilješke na pozornicu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

John Morgan, odvjetnik iz Floride i Bidenov donator, rekao je da bi želio vidjeti da se Biden pozabavi pitanjem dobi odmah na početku debate.

Biden bi trebao "razgovarati o svojoj fizičkoj i mentalnoj sposobnosti u usporedbi s drugim. Trebao bi izazvati Trumpa na vožnju sobnim biciklom i pustiti zemlju da vidi tko je spremniji i jači. Ne šalim se", rekao je Morgan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bidenov tim izgradio je kampanju usmjerenu na zaštitu predsjednika, pa njegovi pomoćnici sada hodaju uz njega do helikoptera kako bi skrenuli pozornost s njegovog sporog hoda.

Nosi udobne cipele s mekim potplatom i sada se ukrcava na Air Force One kraćim stepenicama, kako bi smanjio mogućnost pogrešnog koraka pred kamerama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sve te stvari koje rade… možda umanjuju vizualni rizik, (ali) ne moraju mu nužno pomoći", rekao je bivši dužnosnik. "Doprinose dojmu pretjerivanja zbog kojeg izgleda slabiji nego što zapravo jest."

Demokratski kritičari kažu da bi Biden trebao provoditi više vremena u kontaktu s javnošću i tiskom kako bi izoštrio svoj imidž i ublažio zabrinutost zbog starosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njegovi saveznici kažu da godine nisu problem.

"Ovi izbori nisu o godinama. Joe i onaj drugi otprilike su istih godina. Ovi izbori su o karakteru, mudrosti i sposobnostima", rekla je prva dama Jill Biden na događaju u Philadelphiji u ponedjeljak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bidenov raspored i radno opterećenje ostaju gusti.

Analiza Boston Globea o Bidenovim putovanjima 2023. pokazala je da je ono bilo u rangu s Barackom Obamom i Trumpom tijekom njihove treće godine na vlasti. Biden je 2023. posjetio 29 različitih saveznih država, u usporedbi s 30 država za Trumpa i 31 državom za Obamu, navodi se.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Do sada se u 2024. Biden zaustavio u 21 saveznoj državi barem jednom, prema statistici koju je prikupio bivši dopisnik CBS News iz Bijele kuće Mark Knoller.

Ranije ovog mjeseca obavio je uzastopna putovanja u Europu, nazočio proslavi godišnjice Dana D u Francuskoj i summitu G7 u Italiji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Joe Biden opet postao viralni hit na društvenim mrežama. Pogledajte što se sada dogodilo