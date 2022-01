Hannah Sindrey (24) je ubila svog dečka Paula Fletchera (31) prošle godine, a ove godine ju je dočekao doživotni zatvor.

'Je*i ga. Boli me briga'

Trudnica koja je izbola svog dečka pred šestero male djece proglašena je krivom za ubojstvo. Hannah je u petak osuđena na doživotni zatvor zbog ubojstva svog dečka u siječnju prošle godine. 24- godišnjakinja mora odslužiti najmanje 14 i pol godina iza rešetaka, prenosi Mirror. Naime, Hannah je svog dečka izbola kuhinjskim nožem, a tijekom suđenja je ovaj zločin htjela namjestiti svojoj prijateljici Kelly Blackwell (26), ali je 26-godišnjakinja na suđenju proglašena nevinom.

Hannah je nakon izrečene optužbe doslovno izvučena iz sudnice, a između ostalog je vikala: "Je*i ga. To je ono što ja mislim. Je*i ga.... Boli me briga". Tijekom suđenja saznao se i uzrok svađe nesretnog para, Fletcher je navodno koristio kokain, a Hannah je zbog svega umislila da je on vara pa je zbog toga njihova svađa eskalirala.

Nakon što je Hannah izbola Fletchera nožem pozvana je hitna pomoć, no on je preminuo u kući unatoč svim naporima liječnika, a proglašen je mrtvim oko 1 sat ujutro, 1. siječnja prošle godine. Svjedoci su izvijestili da su vidjeli Sindrey kako viče u pomoć na balkonu s krvavim rukama.

Njihova veza je bila 'toksična'

Policija je rekla da je gospodin Fletcher, poznat kao Dod, uboden nožem u prsa u sukobima koji su izbili. Sutkinja Samantha Leigh priznala je da je veza između Sindrey i gospodina Fletchera bila "toksična", te da je on bio "posesivan", uključujući i njegove prijetnje Sindrey još dok je bio u zatvoru. Sudac je rekao da je Fletcher zadobio ranu od 10 centimetara od uboda koji mu je probio srce.

Da bi ova tragedija dobila teži zaplet, Sindrey je bila trudna s Fletcherom u vrijeme incidenta, a sud je nedavno čuo da je rodila dijete dok je bila u pritvoru. David Spens, kako bi skinuo ljagu sa Sindrey, rekao je da ona nije namjeravala ubiti Fletchera te da ona pati od poremećaja osobnosti, a možda i od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) jer je tvrdio da je pretrpjela zlostavljanje kao dijete.

Na sudu je izjavu dao i sin pokojnog Fletchera: "Moj tata je bio nevjerojatan, bio mi je kao najbolji prijatelj, ali to više nikada neću imati." Sindrey je dobila doživotnu kaznu zatvora od 14 i pol godina zbog ubojstva, smanjenu na 13 godina i 164 dana kako bi se uračunalo vrijeme koje je već provela u pritvoru. Sutkinja Leigh je pohvalio vođenje slučaja od strane policije Essexa.