Espresso nam je euro i pol, novčanik je prepun kovanica od centa, do novčanica nam je ionako teško doći jer svaki treći bankomat ne radi, ali zato za vikend skočimo do Beča kao da smo otišli u recimo Krapinu.

"Mislim da je dobro, lakša komunikacija lakši protok, nema više kalkuliranja u glavi koliko ovo koliko ono, lakše je posebno ovima koji su blizu granice", kazao je Krešimir Hranueli iz Osijeka, prenosi Danas.hr

'Super je da je Europa otvorena'

"Super je da je Europa otvorena i da nema više čekanja ali ako idete van Schengena evo jučer su mi se prijatelji vraćali i čekali su tri sata, to smo isto mogli očekivati", govori Petra Dragić iz Rijeke. Našli smo poštene obrtnike, poštene ugostitelje, poštene trgovce, kavu za euro,.. međutim - inspektorat je našao i puno onih koji nisu baš pošteni.

"U trgovini do sada smo utvrdili da je cijena išla od tri do 19 posto gore. Uslužne djelatnosti tipa frizera, pedikera i slično su vam otišle od 10 do 80 posto cijene gore a cijene u ugostiteljstvu su vam otišle od 1 do 10 posto", kazao je glavni državni inspektor Andrija Mikulić.

Vlada prijeti, ali cijene se ne spuštaju

To 'neće proći' grmio je ministar gospodarstva a Plenković je poručio s eurom smo trebali dobiti drugu najjaču valutu na svijetu a ne situaciju u kojoj će se netko bogatiti na građanima."Slobodno tržište da. Kapitalizam da. Slobodno formiranje cijena da. Ali profiterstvo u ovakvoj situaciji, to ne. To nikako ne", govorio je premijer Plenković.

Jesu li se opekli blagim pristupom uz etički kodeks, je li bila greška ne uvesti crne liste, zamrznuti cijene,..o svemu su raspravljali na sjednici Vlade i donijeli zaključak da se cijene jednostavno trebaju vratiti na one 31.12. U protivnome inspektori kojih je 200 na terenu dijelit će kazne.

"Svaki taj lov u mutnom u kojem nikakvi inputi nisu narasli od 31. prosinca do 2. siječnja je prevara potrošača. I mi ćemo tome stati na kraj", kazao je predsjednik Vlade Andrej Plenković. "Mislim da će razumno oni postupati u ovoj situaciji jer mi imamo još alata u našim rukama kao što je fiksiranje puno većeg broja proizvoda", govori ministar Davor Filipović.

'To je lov na vještice'

Ali i ukidanje subvencija na režije, ugostitelji ljuti, to je lov na vještice kažu. "Ja bi rekao da su otišle puno prije jer kad gledamo litra ulja je bila 7 kuna, u roku od 2 mjeseca je otišla na 20 kuna", kazao je predsjednik Ceha ugostitelja grada Zagreba pri HGK Zlatko Puntijar. Trgovci kažu narasla je cijena dobavljača, dobavljači kažu narasla je cijena proizvodnje,.. a taj začarani krug doveo je do toga da se Schengen itekako isplati jer Hrvati odlaze kupovati - vani.

A svoju teoriju zašto Hrvati s tri puta manjom plaćom namirnice plaćamo toliko skuplje imaju svi. "Zato što kod nas slabašno gospodarstvo mora na leđima nositi veliki teret neefikasnog javnog sektora i države, koja je preskupa za gospodarstvo koje je na ovom stupnju razvoja, i sve se to mora ugraditi u cijene i u niži standard građana", kazao je stručnjak za cijene u maloprodaji Slobodan Školnik.

31 posto provjerenih objekata povisilo je cijene - govori nalaz inspektorata, ali rijetki su ih nakon preporuke Vlade vratili na staro. Poduzetnici čak vrlo optužuju - sve je ovo čisti vladin populizam a šalje negativnu poruku stranim investitorima. "Mi ovdje ukidamo tržište a EU i zapravo Hrvatska počivaju na slobodnom tržištu. Mi ga tu ukidamo i ograničavanje cijena je loša vijest", kazao je član nadzornog odbora Udruge Glas poduzetnika Boris Podobnik.