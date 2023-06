"Smatram da je praktično neometani pohod Wagnera nadomak Moskve zapravo pokazatelj da ili su vojnici otkazali poslušnost ministru obrane i načelniku glavnog stožera ili su ova dvojca otkazala lojalnost Putinu. Pokazalo se da netko drugi može kontrolirati Prigožina i njegove plaćenike", rekao je za HRT bivši veleposlanik Hrvatske u Rusiji Božo Kovačević.

Smatra da je cijeli ovaj igrokaz izveden samo zato da bi, kako kaže, neke snage u ruskoj eliti pokazale Putinu kako više ne može odlučivati sam i, ako ne bude slušao, organizirat će državni udar.

Blamaža za Putina

Dodao je kako je nevjerojatno to što su američke obavještajne službe predvidjele da će doći do pobune, ali iznenađuje što ruske obavještajne službe to nisu predvidjele.

"Sve je to blamaža za Putina, ali i ruske oružane snage", rekao je. Smatra da je Lukašenko pristao biti posrednik u ovom slučaju samo zato da Putin ne mora pregovarati s Prigožinom. "Za Putina bi bilo ponižavajuće da on pregovara s, kako kaže, čovjekom koji mu je okrenuo leđa i time bi Prigožinu dao na važnosti", rekao je.

Dodaje kako je skupina Wagner osnovana u sklopu ruske vojne obavještajne službe i Prigožin nije potpuno autonoman.

Što god Putin učinio, nema mu pomoći

Politički analitičar Denis Avdagić smatra, da je ključno kako bismo shvatili ozbiljnost situacije, to što je u pohodu na teritoriju Rusije srušen zrakoplov i više helikoptera i nitko nije bio u stanju zaustaviti skupinu koja je došla na manje od 200 kilometara od Moskve.

"Skupina Wagner broji oko 50 tisuća ljudi i raspolažu s ozbiljnim protuzračnim sustavima. Mora se naglasiti da su u skupini ljudi koji su počinili niz ratnih zločina ne samo u Ukrajini, već i u Africi", rekao je Avdagić.

Na pitanje hoće li Putin smijeniti vojni vrh, Avdagić kaže da što god učinio, neće mu pomoći.