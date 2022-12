Čak tri ruska vojna aerodroma gorjela su u samo dva dana nakon napada koji su još uvelike pod velom tajne. U ponedjeljak se eksplozija dogodila u zračnoj bazi Engels-2 kod grada Saratova na jugoistoku europskog dijela Rusije. Nakon toga uslijedila je eksplozija i u vojnoj zračnoj luci Diagiljaevo u blizini Rjazana, jugoistočno od Moskve.

U ovom drugom napadu, prilikom eksplozije spremnika goriva tri su osobe poginule, a četiri ranjene - što je potvrdilo i rusko Ministarstvo obrane, a navodno su oštećena i dva teška bombardera Tu-95 BEAR. U utorak ujutro stigla je i vijest da je pogođen spremnik goriva u zračnoj bazi u Kursku, ali bez informacija o žrtvama.

Ukrajinski dronovi ili ruski 'neoprezni pušači'?

Zračna baza Engels nalazi se otprilike 600 kilometara zračne udaljenosti od najbližeg ukrajinskog teritorija. Kursk je tek stotinjak kilometara udaljen od granice s Ukrajinom, dok je zračna baza kod Rjazana, tek dvjestotinjak kilometara udaljena od Moskve te oko 500 kilometara zračne udaljenosti od Ukrajine.

Službeni Kijev nije preuzeo odgovornost, ali to je činio i ranije kada su u pitanju bili napadi ili eksplozije unutar ruskog teritorija. Obično bi ukrajinska strana ironično ustvrdila, kao što je i sada bio slučaj, da su za eksplozije krivi ''neoprezni pušači'' koji su zapalili cigarete pored skladišta goriva. New York Times je prenio riječi neimenovanog visokog ukrajinskog dužnosnika koji je rekao da su dronovi uključeni u napade izvedene u ponedjeljak, bili lansirani s ukrajinskog teritorija, a uz pomoć specijalnih snaga u blizini napadnutih baza.

Ako iza tih napada doista stoji Ukrajina, to bi mogao biti posve novi trenutak u ratu. Potvrdio bi, naime, mogućnost izvođenja ukrajinskih napada duboko na području Rusije, posve blizu samoj Moskvi.

'Ukrajinci su to mogli izvesti samo kao diverzantsku akciju'

Povoda ne manjka. U zračnoj bazi Engels nalaze se teški bombarderi koji mogu nositi nuklearno oružje, ali i konvencionalne krstareće projektile kakvi su korišteni u raketiranjima energetske infrastrukture Ukrajine. No, puno je nejasnoća: od toga tko je izveo napade, čime – dronovima ili projektilima – te uz čiju logističku i obavještajnu pomoć. Osim toga, ako je doista bila riječ o napadu, a ne o havariji – što bi bilo gotovo nevjerojatno s obzirom na tri incidenta na tri različita mjesta unutar 24 sata - ruski sustav sigurnosti pokazao se vrlo propusnim i ranjivim.

Vojni analitičar Marinko Ogorec slaže se da je zasad nemoguće točno utvrditi tko je i kako izveo napad, ali ističe da su moguća tri scenarija.

''Ako su to uopće bili napadi od strane Ukrajine, onda se to moglo izvesti samo kao diverzantsku akciju. Drugi riječima, diverzantska skupina je mogla doći u blizinu ciljanog objekta, donijeti nekakav dron, izvršiti napad i vratiti se. Drugo, mogao je to biti napad projektilima, ali nisam siguran da Ukrajinci imaju projektile tako dugog dometa. A i da ih imaju, ne vjerujem da bi gađali baš te ciljeve. I treće, moguće je da se dogodila neka sabotaža ili nemar na ruskoj strani - pad njihovog drona na zračnu bazu i tome slično. Što se zaista dogodilo znat ćemo jedino kad Rusi to objave. Ako uopće budu htjeli objaviti'', kazao je Ogorec za Net.hr.

'Najvjerojatnije je riječ o unutarnjoj ruskoj stvari'

Ako se radilo o havarijama izazvanima krivnjom samih Rusa, onda su, napominje Ogorec, u pitanju veliki organizacijski, tehnički i ljudski propusti.

''Diverziju bi bilo jako složeno izvesti jer bi diverzantska grupa trebala neopaženo preći preko granice i prijeći veliku udaljenost da bi se približila vojnim bazama i pritom nositi sredstva za izvršenje napada, a zatim neopaženo izvesti zadatak i vratiti se nazad. U tom slučaju može se govoriti o cijelom nizu propusta s ruske strane, što bi onda puno govorilo i o stanju sigurnosti na prostoru Rusije'', kaže Ogorec.

On smatra da se najvjerojatnije radilo o unutarnjoj ''ruskoj stvari''.

''Vjerujem da nećemo saznati što se dogodilo, jer će Rusi skrivati pravu istinu. Kad se dogodi ovakvo nešto, onda je to i za očekivati'', ustvrdio je Ogorec.

Uostalom, i ruska novinska kuća Readovka objavila je da se s "velikom vjerojatnošću" može reći da je dron lansiran s ruskog teritorija, što bi bila vrlo loša vijest za Moskvu. U suprotnom, da su dronovi ili projektili došli iz Ukrajine, to bi za Moskvu bila još lošija vijest.