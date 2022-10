Jedna od najmoćnijih američkih političarki danas i sutra borasvi u Zagrebu. Pelosi ima 82 godine, a kada je prije 35 godina osvojila prvi mandat za američki Kongres, žene u Senatu se nisu smjele nositi hlače, od 435 zastupnika samo 23 su bile zastupnice, a predsjednik je bio Ronald Reagan, javlja RTL Direkt.

Majka petero djece, koja je se školovala na katoličkom fakultetu zalaže se za pravo na pobačaj, a ukidanje presude Roe protiv Wade javno je kritizirala, kazala je: "Nedosljednost, licemjerje. Ne poštujem taj proces".

"U jednom spektru od Kennedyja do Bidena, preko svih mogućih Trumpova, Busheva, Reagana, dugih razdoblja, republikanske većine je uspjela svoju agendu i svoje ideje zagovarati vrlo jasno i postići svoje rezultate", kaže Vesna Pusić.

Jedan od najuspješnijih zakona koje je progurala s tadašnjim predsjednikom Obamom je onaj o zdravstvenom osiguranju, s Bushom svađala oko rata u Iraku i privatizacije socijalnog osiguranja.

"Donijela je neke važne zakone, definitivno će biti jedna od vođa Zastupničkog doma koje ćemo pamtiti kada pođe u mirovinu", tvrdi politolog s Fakulteta političkih znanosti Cody McClain Brown.

Pelosi je Trumpova noćna mora koja je nakon održanog govora State of the Union poderala govor bivšeg američkog predsjednika, njemu iza leđa. "Bila je to ljubazna stvar s obzirom na alternativu", komentirala je tada Pelosi.

Jede tamnu čokoladu i sladoled

Još je jaču poruku poslala nakon što je zastupnički dom pod njezinim vodstvom drugi put opozvao tadašnjeg predsjednika. "On je prijetnja slobodi, samoupravi i vladavini zakona", rekla je Pelosi.

Pelosi je u jednom govoru rekla kako bi voljela Trumpa udariti šakom u glavu, a McClain Brown kaže da je u njezinu obranu, to bilo u vrijeme kada su njegove pristaše napadale Capitol Hill i pokušale srušiti izbore.

Ova 82-godišnjakinja je puna energije. Ne pije alkohol ni kavu, ali svaki dan pojede tamnu čokoladu i čokoladni sladoled. Ove godine u svibnju otputovala je u Ukrajinu, a veliku prašinu podigla je i nakon odlaska na Tajvan. "Ako se pita republikance, ona je žena, bjelkinja, bogata zastupnica iz San Francisca. Što je isto kao i da je i demon iz jame pakla", kaže McClain Brown.

I u 82. godini, ona je oštroumna, britka i drčna, s političkim instinktom koji demokratsku stranku drži na okupu. Njezino bogatstvo procjenjuje se na 135 milijuna dolara, a uz Bidena je najutjecajnija osoba američke politike.