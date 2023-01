Talijanska karabinjerska policija uhitila je u ponedjeljak Mattea Messinu Denara, najtraženijeg mafijaškog bossa u zemlji koji je bio u bijegu tri desetljeća. Messina Denaro, uhićen u Palermu, navodno je šef sicilijanske mafije Cosa Nostra. Osuđen je u odsutnosti na doživotni zatvor za svoju ulogu u ubojstvu antimafijaških tužitelja Giovannija Falconea i Paola Borsellina 1992. godine. Prijeti mu i doživotna kazna zbog sudjelovanja u bombaškim napadima u Firenci, Rimu i Milanu 1993. u kojima je ubijeno 10 ljudi.

I u bijegu vukao konce

Vijest o uhićenju pozdravila je talijanska premijer Giorgia Meloni kao "veliku pobjedu države koja pokazuje da se ona nikada ne predaje u suočavanju s mafijom". Policija je u rujnu 2022. navela da je Denaro još uvijek mogao naređivati i upravljati mafijom u području oko zapadnog sicilijanskog grada Trapanija, njegovog regionalnog uporišta, unatoč dugom bijegu.

Matteo Messina Denaro (60), smatra se nasljednikom povijesnih vođa Cose Nostre, a to su bili Toto Riina i Bernardo Provenzano koji su umrli u zatvoru 2016. te 2017. "Nakon 30 godina bijega, 'superboss' Matteo Messina Denaro uhićen je. Zahvaljujem muškarcima i ženama u državi koji nisu nikada odustali i potvrdili su pravilo da će prije ili kasnije veliki kriminalci u bijegu biti uhićeni", napisao je na aplikaciji whatspp ministar unutarnjih poslova Matteo Salvini.

Messina Denaro uhićen je u privatnoj klinici u Palermu gdje je bio na terapiji, rekao je zapovjednik karabinjera Pasquale Angelosanto agenciji AGI.

Godinama bio najtraženiji kriminalac

Na popisu ministarstva unutarnjih spolova, Matteo Messina Denaro, rođen 1962. blizu Trapanija na Siciliji, zauzimao je prvo mjesto među šest najtraženijih kriminalaca i godinama su stotine policajaca i karabinjera sudjelovale u potrazi za njim.

Od 2000-ih godina, talijanska policija provodila je brojna uhićenja i plijenila imovinu Denaru bliskih osoba, u strategiji kojom ga je nastojala izolirati no rezultate je trebalo čekati gotovo 20 godina, jer toliko je njegova mreža podrške bila velika, piše agencija AFP.

Netragom nestao u Toskani

Netragom je nestao 1993. tijekom odmora u toskanskom obalnom gradiću Forte dei Marmi. Od tada je u odsutnosti osuđen za desetke ubojstva i nagađa se da je preuzeo vođenje sicilijanske mafije Cosa Nostre. "Mogao bih napuniti groblje ljudima koje sam ubio", često se hvalio. Po Giacomu Di Girolamu, autoru biografije Messine Denara nazvane "Nevidljivi", mafijaš je prvi put ubio kad mu je bilo dvadeset. Drugi tvrd da je naučio koristiti oružje s 14 godina, a svoje prvo od mnogih ubojstava navodno je počinio s 18 godina. Do 1996. ubio je ili je pokušao ubiti 61 osobu. Za koliko se ta brojka povećala zadnjih 20 godina nije poznato.

Često se prikazuje kao nemilosrdni playboy i ženskaroš koji vozi skupi sportski automobil Porsche i nosi sat Rolex Daytona, sunčane naočale Ray Ban i otmjenu odjeću marki Armani i Versace.

Mafijaš novog kova koji ne mari za obitelj

Za njega se pisalo da je strastveni igrač računalnih igrica te da je navodno otac izvanbračnog djeteta, što je neuobičajeno u konzervativnoj kulturi mafije. Navodno je ubio sicilijanskog vlasnika hotela koji ga je optužio da vodi mlade djevojke u krevet. Po tome se značajno razlikuje od tradicionalnih mafijaških šefova poput Salvatorea Riine i Bernarda Provenzana, koji se zaklinju na konzervativne obiteljske vrijednosti.

Godine 1993. pomogao je organizirati otmicu 12-godišnjeg dječaka Giuseppea Di Mattea, kako bi natjerao njegovog oca da odustane od svjedočenja protiv mafije. Dječaka je držao u zatočeništvu dvije godine, a zatim su ga zadavili i njegovo tijelo otopili u kiselini.

Privukao pozornost i FBI-a

Messina Denaro zarađivao je opsežnim iznuđivanjem te malverzacijama ugovora o javnoj izgradnji. Bio je aktivan i u međunarodnoj trgovini drogom, navodno s klanom Cuntrera-Caruana, privlačeći pozornost američkog FBI-ja.

Prema Direzione disrettuale antimafia (DDA) iz Palerma, održavao je i kontakte s rođacima u zapadnom New Yorku. Također je poslovao s mafijom u Venezueli te kolumbijskim kartelima za trgovinu drogom, kao i s talijanskim kartelom 'Ndrangheta. Njegove mreže ilegalnih poslova protežu se i do Belgije i Njemačke.

Stoji i iza bombaških napada

Messina Denaro je povezan i s terorističkim napadima. Nakon bombaških napada u Capaci i Via D'Ameliju, u kojima su ubijeni antimafijaški tužitelji Giovanni Falcone i Paolo Borsellino uz još pet članova njihove pratnje, te uhićenja Salvatorea Riine 1993. i pojačanih napora za borbu protiv mafije u Italiji, Cosa Nostra je krenula u teroristički pohod u kojem je Matteo Messina Denaro odigrao istaknutu ulogu.

Preostali šefovi mafije, među kojima su bili Giovanni Brusca, Leoluca Bagarella, Antonino Gioè, Giuseppe Graviano i Gioacchino La Barbera, organizirali su koordinirani napad na talijanske vlasti kojim su ih htjeli prisiliti na povlačenje. To je rezultiralo nizom bombaških napada u Via dei Georgofili u Firenci, u Via Palestru u Milanu, na Piazzi San Giovanni u Lateranu i Via San Teodoru u Rimu, u kojima je 10 ljudi poginulo, 93 je ozlijeđeno, a oštećeni su i centri kulturne baštine poput galerije Uffizi.