Nakon što ga je radnik zatražio da pri ulasku u benzinsku crpku, u gradiću Idar-Oberstein na jugozapadu Njemačke, stavi zaštitnu masku za lice, u skladu s vladinim epidemiološkim mjerama, 49-godišnji muškarac je otišao kući po revolver, vratio se i ubio 20-godišnjeg radnika na benzinskoj Alexandera W.

RTL Njemačka javlja da je 49-godišnjak nazvan "Mario N." po struci stručnjak za softver i da je već godinama poznat u svom susjedstvu kao agresivna osoba, prenosi RTL.

"Susreti s Mariom N. za njegovu susjedu Piu K. nikada nisu bili lijepi. Softverski stručnjak uvijek je bio agresivan i često ju je verbalno napadao. Već godinama se bojala tog 49-godišnjaka", donosi RTL.de.

Navodi da je Pia K., koja u susjedstvu vodi svoj kozmetički salon, toliko bila u strahu od Maria N. da je za svakom svojom mušterijom koja bi joj došla u salon na tretman, zaključavala vrata. "Smatrala sam ga da je opasan i po moje mušterije", kazala je.

Često se svađao

On se s njom često svađao. "Često me je verbalno napadao, vrijeđao me je na najvulgarnije načine. Radilo se o mjestu za parkiranje. Zato sam svim svojim mušterijama govorila neka nipošto ne parkiraju ispred njegove garaže, sve kako ne bi došlo do nekakve katastrofe."

Kad je nakon ubojstva na benzinskoj pumpi vidjela prvu fotografiju ubojice, još uvijek vrlo loše kvalitete, odmah je kaže shvatila da je to on. "Bilo je samo pitanje vremena kad će to eskalirati."

"Kod njega se nikad nije znalo što bi se još moglo dogoditi. Mislim da su mu korona-mjere došle kao kap previše. Što se mene tiče, s njim sam pokušavala imati što manje kontakata, nikad s njime nisam išla razgovarati."

Ipak, kaže da nije mogla zamisliti da bi Mario N. mogao nekoga ubiti zbog maske. "Smatrala sam da je kadar za svašta, ali da bi mogao počiniti ovako hladnokrvno ubojstvo, nikad ne bih pomislila."

Vijest obišla svijet

Ovaj zločin je obišao svijet kao primjer "antimaskerske radikalizacije". Vijest su objavili mediji od Indije do SAD-a. Njemački mediji donose brojne detalje ubojstva koji doista opisuju hladnokrvan zločin. T-online polazi od izjave visokog državnog tužitelja Kaija Fuhrmanna, koji je jučer držao konferenciju za medije, da se "za dobiti jasnu sliku o porivima za zločin, prvo mora provesti detaljna istraga".

Portal navodi informacije iz krugova istražitelja da je Mario N. već ranije bio "obuzet teorijama zavjere oko korone". U demonstracijama poput Querdenkena, pokreta kojega je Facebook nedavno potpuno eliminirao sa svojih stranica zbog "organizirane kampanje širenja dezinformacija i poziva na nasilje", Mario N. nije sudjelovao.

Riječ je o informatičaru koji je bio zaluđen teorijama zavjera i vrlo aktivan po društvenim mrežama, koji je, donosi T-online i to, još na samom početku pandemije covida bio sasvim u messenger-aplikaciji Telegram, koji "slovi kao instrument radikalizacije, zato što se tamo praktično nikakve objave ne brišu i praktično nitko ne protuslovi objavama".

Istražitelji su utvrdili da njegov osobni profil, baš na "Maria N.", nije povezan s bilo kakvim elementima scene Querdenken, ali isto tako računaju s mogućnosti, s obzirom na viđeno, da je koristio druge profile pod drugim imenima.