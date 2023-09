Mohamed Al Fayed, široj javnosti poznat kao nesuđeni punac pokojne princeze Diane, preminuo je u srijedu u 94. godini, a njegova smrt mogla bi pokrenuti bitku oko nasljedstva.

Kako piše Daily Mail, carstvo vrijedno 1,7 milijardi funti, koje je Fayed sam stekao, trebalo bi biti podijeljeno između njegovih četvero djece iz drugog braka s Heini Wathen (68).

Vjeruje se da je bivši vlasnik Harrodsa, poznate britanske robne kuće, ostavio iza sebe imovinu vrijednu više milijuna funti, što uključuje pariški hotel Ritz, sada vrijedan najmanje 500 milijuna funti, i vilu u blizini Oxteda koja ima 220 hektara zemlje, bazen, štale i vrtove, a smatra se da vrijedi oko 100 milijuna funti.

Ipak, koliko je bogati biznismen točno posjedovao, teško je utvrditi, jer je vlasništvo nad imovinom držao kroz trustove i porezne oaze, uključujući Bermude, Luksemburg i Lihtenštajn. Zagonetka je to koju će morati odgonetnuti njegova djeca Jasmine (42), Karim (39), Camilla (38) i Omar (35), ali problem je što su Omar i Camilla bili u žestokom sukobu koji je završio na Visokom sudu.

Žrtva borbe za moć

Sudski dokumenti ukazuju na to da je u svađi sudjelovalo najmanje troje članova obitelji, dok u novinama piše da je tijekom prvog lockdowna 2020. Omar koristio teretanu na očevom imanju u Surreyu kada su se on, Wathen i Camilla posvađali. Priča se da je došlo do 'fizičkog obračuna' između Omara i Camillinog muža, sirijskog biznismena, Mohamada Esreba.

Niz tužbi i protutužbi na Visokom sudu dodatno je ogolio svađu u srcu obitelji. Omar je tražio 100.000 funti odštete za napad koji su navodno orkestrirali Camilla i njezin suprug. Oboje su zanijekali te tvrdnje i umjesto toga iznijeli vlastiti niz optužbi koje je Omar odbacio. Glavne među njima bile su da je Omar teški konzument ilegalnih droga te da su njegova pokvarenost i neodgovorno ponašanje sramota za obitelj.

U intervjuu za Mail 2021. Omar, inače Al Fayedov najmlađi sin i direktor tvrtke povezane s očevim imanjem Balnagown u Highlandsu, inzistirao je na tome da nije ovisnik o drogama te je izjavio da je žrtva 'borbe za moć između brata i sestre'.

"To je prilično uobičajena drama u obiteljima gdje je glava obitelji u zadnjem periodu života. Ne natječem se za poziciju prvog. Stvarno nastojim potaknuti sklad", izjavio je tada.

Sudac je naredio da se slučaj privatno riješi, a ishod nije poznat.

Sumnjao u ubojstvo Diane i Dodija

Nejasno je i što ova javna svađa znači za raspodjelu bogatstva pokojnog Al Fayeda koji je u jednom trenutku sigurno bio i vlasnik luksuznih stanova u londonskom Park Laneu kao i na njujorškom Manhattanu, koji vrijede milijune.

Milijarder je u posjedu imao i devet automobila Rolls-Royce, raskošnu kolekciju umjetnina i njegovu sada zloglasnu statuu Michaela Jacksona u Fulham FC-u. No, kao i taj nogometni klub, smatra se da je mnoge od tih stvari odbacio.

Al Fayed je preminuo uoči 26. godišnjice nesreće u kojoj su poginuli njegov sin Dodi (42) i princeza Diana (36), a milijarder je jednom prilikom izjavio da će 'jednoga dana istina izaći na vidjelo'. Tvrdio je, naime, da su njegov sin i Diana ubijeni te je za njihovu smrt okrivio kraljevsku obitelj.