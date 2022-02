Ove godine bit će 69 godina otkako su Jugoslavija, Grčka i Turska potpisale sporazum o političkoj, ekonomskoj i vojnoj suradnji, poznat kao Balkanski savez. Zbog tog sporazuma i dan danas u javnosti lebdi pitanje je li Titova Jugoslavija bila neformalna članica NATO-saveza, piše beogradski Kurir.

Tito u Washingtonu dobio veliku vojnu pomoć

"Jugoslavija nikada formalno nije bila članica NATO-a. To je vrijeme nakon raskida sa Sovjetskim savezom, kada su odnosi između Jugoslavije i Zapada išli uzlaznim putem, i u političkom i u vojnom i u ekonomskom smislu. To je možda bila prekretnica Jugoslavije. To razdoblje može se smatrati vremenom koje je nastalo zbog činjenice da je Staljinu tada rečeno 'ne'. Jedno se mora znati, bilo je pokušaja koje je Zapad htio iskoristiti, pogotovo nakon pada Berlinskog zida. Jugoslavija je tada bila najbliža Zapadu i imala je ulogu tampon zone između istoka i zapada. Nije bilo šanse da uđemo u NATO", rekao je bivši diplomat Zoran Milivojević.

Urednik Kurira Andrej Mlakar kaže da je bilo indicija o približavanju Jugoslavije NATO-u.

"Indicije su postojale. Kada je bila planirana invazija na Jugoslaviju 1948. godine Tito je, zajedno s Kočom Popovićem i Vladimirom Velebitom odlučo otići u Washington. Tada je potpisan i prvi sporazum i Jugoslavija je dobila veliku vojnu pomoć. Dobili smo kompletno naoružanje. Zapad je tada shvatio smisao i značaj Jugoslavije", kazao je Mlakar.

Podsjetimo, NATO-savez osnovan je 1949. godine.