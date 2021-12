Prosječan dnevni broj hospitalizirane djece od 21. do 27. prosinca porastao je za više od 58 posto na nacionalnoj razini na 334, u odnosu prema 19 posto za sve dobne skupine, po podacima Američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti. Manje od 25 posto od 74 milijuna Amerikanaca mlađih od 18 godina cijepilo se protiv koronavirusa, po CDC-u. Idući tjedan otvaraju se škole nakon zimskih praznika pa se očekuje povećanje broja zaraženih.

Liječnici kažu da je prerano da bi se moglo reći uzrokuje li omikron težu bolest kod djece od drugih varijanti koronavirusa, ali je jako zarazan što je ključan čimbenik koji pridonosi povećanju broja hospitaliziranih.

Puno zaražene djece mlađe od 5 godina

"Zarazit će više ljudi i to se i događa. Vidimo da brojke rastu, vidimo da je više hospitalizirane djece", rekla je liječnica Jennifer Nayak, pedijatrica i stručnjakinja za zarazne bolesti pri Medicinskom centru Sveučilišta Rochester, upozorivši da djeca mlađa od pet godina nisu cijepljena.

Čak i u New Yorku, koji ima jednu od najvećih stopa procijepljenosti u zemlji, samo je 40 posto djece u dobi od pet do 17 godina u potpunosti cijepljeno u odnosu prema više od 80 posto odraslih, po podacima gradskih vlasti. SAD nije odobrio nijedno cjepivo za djecu mlađu od pet godina. Broj hospitaliziranih u New Yorku u dobi do 18 godina porastao je s 22 u tjednu od 5. prosinca na 109 u razdoblju od 19. do 23. prosinca. Djeca mlađa od pet godina činila su gotovo polovicu ukupnog broja slučajeva.

Zaraza se širi i u drugim dijelovima SAD-a

Broj hospitaliziranih mlađih od 18 godina u cijeloj toj saveznoj državi iznosio je 184 od 19. do 23. prosinca, u odnosu prema 70 u tjednu od 5. do 11. prosinca. Zaraza među djecom širi se i u drugim dijelovima SAD-a. Ohio je prijavio 125-postotno povećanje broja hospitalizirane djece mlađe od 17 godina u zadnja četiri tjedna. Florida, New Jersey i Illinois prijavili su najmanje dvostruko povećanje prosječnog sedmodnevnog broja hospitaliziranih maloljetnih pacijenata u zadnjih tjedan dana, po CDC-u. U potpunosti je cijepljeno manje od 15 posto američke djece u dobi od pet do 11 godina.

Liječnici kažu da djeca hospitalizirana zbog covida-19 imaju poteškoće s disanjem, visoku temperaturu i da su dehidrirana.

"Treba im pomoć da bi disali, treba im kisik, treba im dodatna hidratacija. Dovoljno su bolesni da završe u bolnici i to plaši liječnike i roditelje", rekla je Rebecca Madan, stručnjakinja za dječje zarazne bolesti medicinskog centra NYU Langone.

Povećanje broja zaraženih dogodilo se kada su škole zatvorile vrata zbog zimskih praznika. Prije praznika, više od tisuću učionica bilo je djelomično ili posve u karanteni, po podacima New Yorka. Istraživanja pokazuju da se značajan broj zaraza kod djece dogodio izvan škola. Stručnjaci očekuju više zaražene djece nakon blagdanskih okupljanja.