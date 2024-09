'Ljubiteljica mačaka bez djece' Taylor Swift javno podržala Harris nakon debate

Američka pop megazvijezda Taylor Swift podržala je demokratsku potpredsjednicu Kamalu Harris kasno u utorak nakon predsjedničke televizijske debate između Harris i republikanskog bivšeg predsjednika Donalda Trumpa.

Swift je u objavi na Instagramu rekla da će glasati za potpredsjednicu SAD-a na američkim izborima 5. studenoga za koje ankete pokazuju da će biti vrlo neizvjesni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Objava Taylor Swift uključila je sliku pjevačice s mačkom, a njezina je izjava potpisana kao "ljubiteljica mačaka bez djece", u očitoj aluziji na primjedbe koje je prethodno iznio Trumpov kandidat za potpredsjednika JD Vance. Vance je ranije u jednom intervjuu vodeće demokrate opisao kao "gomilu ljubiteljica mačaka bez djece".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Glasat ću za Kamalu Harris i Tima Walza na predsjedničkim izborima 2024. Glasam za @kamalaharris jer se ona bori za prava i stvari za koje vjerujem da trebaju ratnika da ih brani", rekla je Swift u svojoj objavi.

Kamala Harris ima veliku potporu u industriji zabave. Podržali su je mnogi holivudski glumci, producenti i redatelji, rekavši da vide Harris, koja je rođena u Kaliforniji, kao svog kandidata.

U kolovozu je Trump objavio lažnu sliku na društvenim mrežama na kojoj Swift traži od ljudi da glasaju za njega na izborima u studenom.

Swift je to spomenula u svojoj objavi kasno u utorak, rekavši da je Trumpov potez "doista dočarao moje strahove oko umjetne inteligencije i opasnosti od širenja dezinformacija". Dodala je: "To me je dovelo do zaključka da moram biti vrlo transparentna u pogledu svojih stvarnih planova za ove izbore kao glasača."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kandidat Kamale Harris za potpredsjednika Tim Walz bio je u eteru na MSNBC-u kada je najavljena podrška Taylor Swift. "Pokrenite stvari", rekao je Walz u apelu za "Swifties" na MSNBC-u kada su ga upitali o njezinoj podršci. "Nevjerojatno sam zahvalan", rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Umjetna inteligencija - budućnost ili stvarnost politike? Pogledajte Trumpa i Harris: 'Bit će sve gore'