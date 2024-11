Susjedi uveli rigorozne mjere ako ovo radite u vožnji: Kazne se penju i do 1000 eura

Prema pisanju ADAC-a, Italija je postrožila kazne zbog sve većeg broja smrtnih slučajeva u nesrećama koje su izazvane korištenjem mobitela. Ovom mjerom popularna destinacija za odmor želi učiniti ceste sigurnijima. U 2023. godini u Italiji je bilo više od 3.000 smrtnih slučajeva u prometnim nesrećama, što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

Talijanski Senat je donio reformu propisa o cestovnom prometu, koja osim većih kazni predviđa i daljnje novosti. Očekuje se da će promjena stupiti na snagu u prosincu. Od tada će se primjenjivati i nove novčane kazne i bodovi. Kazne za prometne prekršaje poput prekoračenja brzine i korištenja mobitela, vožnje pod utjecajem alkohola i droga dramatično se povećavaju.

Kazne i do 1000 eura

Ako se najveća dopuštena brzina prekorači za više od 10 km/h, predviđene su kazne i do gotovo 700 eura. Ponavljanje prekršaja unutar jednog grada ili dva puta tijekom godine kazna je i do 880 eura plus oduzimanje vozačke dozvole na 15 do 30 dana. Vozači koji za volanom koriste mobitel, razgovaraju telefonom ili čavrljaju moraju platiti i do 1000 eura.

U slučaju ponavljanja prekršaja, kazna je 1.400 eura plus oduzimanje vozačke dozvole do tri mjeseca. Trajanje oduzimanja vozačke dozvole udvostručuje se ako je korištenje mobilnog telefona djelomično odgovorno za nesreću, javlja Fenix Magazin.

