Zaposlenici ove tvrtke dobit će bonus od kojeg će vam se zavrtiti u glavi. I to nije sve

Godišnja nagrada tajvanskog brodarskog diva Evergreen zaposlenicima nešto je o čemu svi možemo samo sanjati. Niame, dobit će prosječno 20 mjesečnih plaća kao bonus. Uz to, dobit će i posebnu nagradu u iznosu od još tri mjesečne plaće.

Inače, prosječna plaća u Evergreenu u 2023. godini iznosila je, prema lokalnim medijima, otprilike 60.000 tajvanskih dolara (oko 1.700 eura). To znači da će bonus za zaposlenike iznositi oko 35.000 eura. I 2021. godine zaposlenici su dobili bonuse do 40 mjesečnih plaća, a 2022. godine taj je iznos narastao čak do 52 mjesečne plaće, javlja Fenix Magazin.

Zabilježili neto dobit od 5 milijardi eura

Kompanija je u prvih devet mjeseci 2024. godine zabilježila neto dobit nakon oporezivanja od približno pet milijardi eura, što predstavlja povećanje od 239,4 posto u odnosu na 2023. godinu. Jedan od ključnih čimbenika koji su potaknuli te dobitke su globalna zbivanja poput krize na Bliskom istoku. Od listopada 2023. godine, Huti milicije iz Jemena sve češće ispaljuju rakete na trgovačke brodove u Crvenom moru. Zbog toga brodovi moraju ploviti zaobilaznim rutama, što povećava troškove koje Evergreen uspješno prenosi na svoje klijente.

Evergreen nije samo poznat po visokim dobicima i bonusima, već i po spektakularnim incidentima. Naime, 2021. godine teretni brod “Ever Given” blokirao je Sueski kanal na nekoliko dana, što je uzrokovalo velike zastoje i kašnjenja u svjetskoj trgovini, a 2022. godine brod 'Ever Forward' nasukao se u zaljevu Chesapeake (SAD) i ostao blokiran više od mjesec dana. Brod je oslobođen uz pomoć bagerskih radova, tegljača i djelomičnog iskrcavanja kontejnera.

