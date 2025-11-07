Čovjek se srušio usred presice u Bijeloj kući. Ljudi ismijavaju Trumpovu reakciju

Događaj u Ovalnom uredu Bijele kuće u četvrtak je iznenada prekinut kada se gost srušio iza američkog predsjednika Donalda Trumpa usred njegove objave plana smanjenja troškova lijekova za mršavljenje.

Na snimci iz Ovalnog ureda vidi se kako muškarac gubi svijest dok ga dvojica u blizini hvataju u trenutku pada. Muškarcu je u pomoć priskočio dr. Mehmet Oz, administrator Centara za Medicare i Medicaid usluge i popularno TV lice.

Oz i ostalo pobrinuli su se za muškarca, dok su novinari i fotografi brzo izvedeni iz ureda.

Mediji su objavili da je onesviješteni muškarac Gordon Finlay, predstavnik farmaceutske tvrtke.

Foto: Abacapress, Abaca Press/alamy/profimedia

Trumpova reakcija

Nakon što je primijetio što se događa iza njega, Donald Trump je ustao. Stojeći za stolom, promatrao je kako ostali gosti pomažu muškarcu i podižu mu noge kako bi poboljšali cirkulaciju.

Korisnici društvenih mreža kritizirali su Trumpovu reakciju koju su ocijenili kao nonšalantnu te poručili da im se činilo da je predsjednik bio iznerviran.

Jedan je korisnik podijelio sliku Trumpa na kojoj stoji s bezizražajnim izrazom lica za svojim stolom: "Čovjek se onesvijestio, ljudi su mu pomagali. A ovo je Trump. Kao da ga je naljutilo što se netko usudio prekinuti njegovu konferenciju za medije jer se onesvijestio", poručio je korisnik X-a.

Drugi je korisnik podijelio istu fotografiju i našalio se da se muškarac onesvijestio zbog Trumpovog pritiska da smanji cijene lijekova. "Onesvijestio se, ali bio je pod stresom i traumatiziran zbog pritiska da smanji cijene lijekova što nije mogao podnijeti", dodao je.

A man at the presser pasted out. People were assisting to him.

This was Trump. 👇



Simply annoyed that someone would have the nerve to interrupt his press conference by fainting.



He's such a putz. 😩😤 https://t.co/e9XNNJFJa6 — YpsiGal🇺🇸🌎☮️ (@YpsiGal) November 6, 2025

'Dobro je'

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je da je muškarac, kojem je pozlilo, predstavnik jedne od tvrtki koje su uključene u posao. "Medicinske snage Bijele kuće brzo su reagirale i gospodin je dobro", umirila je.

Trump je novinarima kasnije kazao da se čovjeku "malo zavrtjelo u glavi". "Vidjeli ste da je pao, i dobro je. Liječnici ga njeguju", kazao je.

Riječ je o jednom od gostiju Eli Lillyja i sada se "odlično osjeća", poručio je izvršni direktor tvrtke, prenosi ABC News.

"Ako ste ikada bili u Ovalnom uredu, znate da je toplo tamo i dugo stojite. Medicinsko osoblje Bijele kuće je odradilo sjajan posao i muškarac je odlično te nema razloga za brigu", poručio je predsjednik i izvršni direktor Eli Lillyja David Ricks.

POGLEDAJTE VIDEO: Prije godinu dana nitko ga nije šljivio niti 1 posto, ali doslovno. Danas? Postao je Trumpova najgora noćna mora