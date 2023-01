Milan Matković, švercer drogom na veliko iz Trebinja, skupa s još nekoliko zatvorenika uhićenih zbog trgovine narkoticima, u Državnom zatvoru Vojkovićima u BiH stupio je u štrajk glađu. Matković je to učinio na specifičan način, zašivši samome sebi usta. Potvrdio je to za televiziju N1 Siniša Perković, upravitelj zatvora u Vojkovićima.

"To se dogodilo jutros i on se sada nalazi na medicini kako bi se sanirala povreda. Bune se zbog određenih stvari koje se tiču Suda BiH, da je počinjena nepravda prema njemu, nama nije jasno što je točno u pitanju, ali znam da to nema nikakve veze s našim tretmanom u zatvoru prema njima", kazao je Perković.

Dovodi se vezu s švercom ogromnih količina kokaina

Matković i ostali stupili su u štrajk glađu u četvrtak navodno se buneći zbog kršenja ljudskih prava. Smatraju da nemaju pravo na nepristrano suđenje i istragu, a sve zbog pritisaka medija te nekih visokih dužnosnika, uključujući i one međunarodne u BiH.

Matković je uhićen prošloga ljeta, a dovodi se u vezu s međunarodnim krijumčarenjem velikih količina kokaina, pripremama likvidacija, kao i s drugim kaznenim djelima u BiH, zemljama regije, Europske unije i u prekooceanskim zemljama. Tužiteljstvo BiH navelo je da se protiv njega vodi više kaznenih postupaka u različitim državama.