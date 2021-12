Iz Francuske Gvajane na sjeverozapadu Južne Amerike uspješno je lansiran svemirski teleskop James Webb, javlja HRT. On je zajednički proizvod svemirskih agencija SAD-a, Europske unije i Kanade, a zamijenit će dosadašnji Hubble. Ture svemira ovime ulaze u novu epohu.

"Možemo reći da je ova prva opasna faza prošla, ali bit će potrebno još 30 dana dok ova čudesna letjelica ne dođe u poziciju u kojoj će biti milijun i pol kilometara daleko od našeg planeta i gdje će ona stalno biti u jednom prostoru u kojem se izjednačavaju gravitacije Sunca i Zemlje, ali nikada astronauti vjerojatno neće moći doći da servisiraju ovaj teleskop kao što su to mogli kod Hubblovog teleskopa", kaže naš stručnjak za svemirska istraživanja Ante Radonić.

Čeka nas vrlo delikatna operacija

"Idućih osam dana očekujemo otvaranje ovog fenomenalnog štitnika za sunce, to je jedna petoslojna membrana velika kao tenisko igralište. To je jedna vrlo delikatna operacija koja će se vrlo sporo odvijati, a onda do dvanaestog dana nakon lansiranja očekujemo da se potpuno rastvori glavno, primarno zrcalo, raspona od šest i pol metara koje ima površinu od 25 kvadratnih metara i koje je po površini šest puta jače od Hubblova teleskopa. To će biti vrlo važno da se sve to napravi kako bi teleskop bio u punoj funkciji“, rekao je.

Istaknuo je kako ima oko 300 točaka koje treba prijeći i ako jedna od njih zataji, u opasnost može doći cijela misija.

"Ono što je bilo vidljivo prelazi u infracrveni dio spektra, a upravo je ovaj teleskop rađen da promatra u tom toplinskom dijelu spektra, dakle u onom dijelu spektra koji nije moguće promatrati golim okom“, pojasnio je, dodajući da će zato to biti jedan najdalji, najdublji prodor u svemir kada govorimo o istraživanju putem teleskopa.

Nova slika svemira

Ovo je najsloženija letjelica i najskuplji instrument u povijesti čovječanstva, kaže Radonić.

"Kao što je Hubble dao jedan novi pogled u svemir, tako možemo očekivati i da će nam "James Webb" dati jednu novu sliku. Naravno, moguća su iznenađenja, moguća su otkrića koja nisu niti planirana uz ono što očekujemo od njega. Upravo će ovaj teleskop biti prvi koji će moći dati prve konkretne podatke o sastavu atmosfera planeta oko drugih zvijezda“, ističe Radonić.