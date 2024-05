Micael Bydén, šef švedskog ministarstva obrane, upozorava da je ruski čelnik Vladimir Putin bacio oko na švedski otok Gotland.

Najveći švedski otok po veličini strateški je smješten usred Baltičkog mora. Nalazi se između glavnog grada Stockholma i ruske eksklave Kaliningrad. Kako javlja Politico, rusko ministarstvo u utorak je objavilo plan za proširenje teritorijalnih voda u Baltičkom moru, u blizini pomorske granice s Litvom i Finskom što je izazvalo međunarodnu zabrinutost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Siguran sam da Putin s oba oka gleda na Gotland. Putinov cilj je steći kontrolu nad Baltičkim morem. Ako Rusija preuzme kontrolu i zapečati Baltičko more, to bi imalo neizmjeran utjecaj na naše živote - u Švedskoj i svim drugim zemljama koje graniče s Baltičkim morem. Baltičko more ne smije postati Putinovo igralište na kojem on zastrašuje članice NATO-a", poručio je Bydén.

Nakon demilitarizacije 2005., Švedska je nakon ruske aneksije Krimskog poluotoka ponovno uvela trupe na Gotland. Švedska je također postala najnovija članica NATO-a u ožujku što znači da je pokrivena člankom saveza koji jamči da sve ostale članice stanu jedne drugima u obranu ako budu napadnute. "Ako Putin napadne Gotland, može zaprijetiti zemljama NATO-a s mora. To bi bio kraj mira i stabilnosti u nordijskoj i baltičkoj regiji", dodao je Bydén.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Putin održao lekciju iz povijesti pa upozorio: 'Nećemo dopustiti da nam bilo tko prijeti'

Tekst se nastavlja ispod oglasa