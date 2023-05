Susjedi obitelji masovnog 21-godišnjeg ubojice Uroša B. tvrde da je mladić ubijao njihove kućne ljubimce, zbog čega više ne razgovaraju s njegovom obitelji.

"Ubijao je pse po selu, mi smo to prijavljivali, ali je on nastavljao to raditi", kažu za Telegraf.rs mještali sela kod Mladenovca u kojem je živio Uroš.

Uroš je uhićen zbog krađe, oružja, ali i zbog toga što je ošamario policajca. Nikada prije nije bio osuđen.

Vučić najavio nove mjere

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić danas je, poslije tragedije i masovnog ubojstva u školi "Vladislav Ribnikar" te masovnog ubojstva tijekom noći u tri sela kod Mladenovca, najavio nove mjere čiji je cilj još stroža kontrola oružja i streljiva, naglasivši da će to biti "gotovo potpuno razoružavanje Srbije".

Vučić se, okružen premijerkom i ministrima u Vladi Srbije, obratio javnosti na izvanrednoj konferenciji za novinare nakon masakra u kojem je sinoć ubijeno osmero, a ranjeno 14 ljudi, što je, uz devetero ubijenih učenika i školskog zaštitara u OŠ "Vladislav Ribnkar", drugo masovno ubojstvo u posljednja dva dana.

"Izvršit ćemo gotovo potpuno razoružanje Srbije, a za nelegalno držanje oružja kazne će biti velike, skoro da ćemo ih udvostručiti", rekao je Vučić.

Mjere podrazumijevaju provjeru vlasnika oružja, dozvola za posjedovanje, nošenje i vrsta oružja. "Svi i koji imaju oružje, ne pričam o lovačkom, to je oko 400.000 ljudi – proći će reviziju, neće ostati više od 30 do 40.000 komada", naglasio je Vučić.

Bit će predviđene šestomjesečne i godišnje provjere, uz psihijatrijske i psihološke preglede, rekao je predsjednik Srbije i kao obvezu najavio uvođenje testiranja za vlasnike oružja na psihoaktivne supstancije.

Predložio vraćanje smrtne kazne

Vučić je naveo da je jutros predložio Vladi da se u zakonodavstvo vrati smrtna kazna, ali da su bili protiv jer bi Srbija bila jedna od rijetkih zemalja koja bi imala tu sankciju u svom zakonodavstvu. U Srbiji je maksimalna kazna za teško ubojstvo po važećim propisima 40 godina zatvora.

Srbijanski predsjednik također je najavio da će nakon dva sukcesivna događaja masovnih ubojstava u zemlji biti angažirano novih 1.200 policajaca kako bi se unaprijedila sigurnost u srbijanskim školama.