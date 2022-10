KĆI ČUVENOG MILIJARDERA / Supruga britanskog premijera bogatija je od kralja Charlesa, a past ćete u nesvijest kad vidite u kakvom je autu snimljena

Izabran prvi put u parlament 2015., Rishi Sunak (42) postao je u ponedjeljak najmlađi britanski premijer u više od 200 godina, sa zadaćom da vodi zemlju kroz gospodarsku krizu, piše Reuters. Sunak je prije manje od dva mjeseca izgubio u utrci za čelnika Konzervativne stranke od Liz Truss jer su ga neki u stranci optuživali da je srušio njihova heroja Borisa Johnsona. Jednog od najbogatijih političara u Westminsteru na novoj dužnosti očekuju financijska kriza zbog koje će vjerojatno morati provesti velike rezove u javnoj potrošnji, rastući troškovi života, zima štrajkova i rat Rusije u Ukrajini. Sunak je, inače, od 2009. u braku s Akshata Murty, kćeri indijskog milijardera. Upravo je taj brak zabrinuo je neke u stranci da je previše udaljen od svojih birača, od kojih su neki prisiljeni zbog rastuće inflacije birati hoće li jesti ili grijati se. Nije pomoglo to što je u travnju Sunakova supruga morala potvrditi izvješća da nema prebivalište u zemlji pa ne plaća poreze na sve svoje međunarodne prihode, što je pristala promijeniti. Rishi i Akshata upoznali su se dok su studirali na Stanfordu. Novi premijer je jednom ispričao da je njihov susret bila ljubav na prvi pogled, kao i da je mienjao predmete tijekom studiranja kako bi više vremena mogao provesti s njom. Vjenčali su se četiri godine kasnije, 2009, a tom prilikom priredili su dvodnevno slavlje u Bangaloreu. Godine 2013. preselili su se u Veliki Britaniju , a dvije godine kasnije Rishi je postao zastupnik Richmond u Yorkshire. Akshata je kći šestog najbogatijeg čovjeka u Indiji, milijardera N.r. Narayana Murthyja, koji je suosnivač IT kompanije Infosys. Čak ga je i indijski "Times" proglasio jednim od najboljih poduzetnika Indije. Akshata je dugo godina radila u financijama i marketingu, ali se okrenula svojoj velikoj ljubavi - modnom dizajnu. Danas vodi modnu kuću "Akshata Designs", a kako je naglasila, profit joj nije bitan, jer posao vodi iz čiste ljubavi. Britanski mediji su u veljači 2020. izvještavali da ona i suprug navodno posjeduju najmanje četiri imanja, uključujući luksuznu kuću s pet spavaćih soba u Kensingtonu, čija vrijednost se procjenjuje na oko 7 milijuna funti. Ovaj par imaj dvije kćeri koje drže podalje od očiju javnosti. Brojni izvještaji pokazuju da je Akshata nevjerojatno bogata, a mnogi procjenjuju da je bila bogatija i od pokojne kraljice Elizabete II. Kako se navodi, ona ima 0,91% udjela u tehnološkoj firmi svoje obitelji, koja vrijedi 430 milijuna funti. Prema Bloombergovom indeksu milijardera, njezinna ukupna imovina iznosi 1,2 milijarde dolara, što je oko 1,06 milijardi funti. To ovu Indijku čini bogatijom od kraljevske obitelji. Njena obitelj ima zajedničku kompaniju s Amazonom koje godišnje zaradi 900 milijuna funti i dionice u firmi koju vodi kuhar Jamie Oliver, kao i lanac brze hrane Wendy's u Indiji.