Šumski požari, pomognuti vrućinama i snažnim vjetrovima, u ponedjeljak haraju južnom Europom dok neke sjeverne zemlje čiste i uklanjaju naplavine nakon vikenda obilnih kiša i poplava.

U Grčkoj je premijer Kyriakos Mitsotakis rekao da su se vatrogasci u posljednja 24 sata borili s oko 50 požara, a vjerojatno će ih biti više jer meteorolozi najavljuju nove valove vrućina.

"Želim naglasiti da je kolovoz uvijek težak mjesec", rekao je. "Zato nam je važno, svim državnim službama, da budemo potpuno pripravni dok razdoblje požara formalno ne završi".

Nepažnja na farmama i gradilištima

Vatrogasne službe su rekle da je nekoliko požara uzrokovala nepažnja na farmama i gradilištima, i da su se mnogi dogodili na Peleponezu. Nema izvještaja o žrtvama.

Stanje u južnoj Europi u oštrom je proturječju s obilnim kišama koje su pogodile sjeverne zemlje od Austrije do Britanije nakon katastrofalnih poplava u Njemačkoj i susjednim zemljama prošlog tjedna.

Na talijanskom otoku Sardiniji protupožarni zrakoplovi iz Francuske i Grčke pojačali su lokalnu flotu u borbi protiv požara na otoku na kojem je izgorjelo više od 4000 hektara površina, a 350 ljudi moralo biti evakuirano. Na Siciiji su požari izbili blizu grada Ericea, na zapadu otoka.

Evakuacija u Španjolskoj

U Španjolskoj sjeveroistočnoj regiji Kataloniji izgorjelo je više 1500 hektara blizu grada Santa Coloma de Queralt, a više desetaka ljudi moralo je biti evakuirano, no 90 posto požara u ponedjeljak je stavljeno pod nadzor, priopćili su vatrogasci i vlasti.

U Lietoru u središnjoj španjolskoj regiji Castilli-La Mancha, tijekom vikenda opožareno je više od 2500 hektara, rekle su vlasti. Do sada je ove godine u Španjolskoj opožareno 35.000 hektara, no to je još uvijek znatno manje od 138.000 koliko je izgorjelo 2012., najgoroj godini prošlog desetljeća.