Prvenstvo puno iznenađenja. Prvo su Japanci izbacili Nijemce, Saudijci pobijedili Argentince, Hrvati Brazilce, a onda se s prvenstvom oprostila Belgija i Portugal. Ali nitko nije iznenadio kao Maroko, javlja Direkt.

"Mislim da je ovo Svjetsko prvenstvo prije svega pobjeda Maroka i Marokanaca, jer ono što smo učinili je nevjerojatno i za povijest", govori marokanski navijač Ghali Harti.

"Nikad u povijesti afrička reprezentacija otišla ovako daleko, igrala ovako dobro. Ali uvijek se na Svjetskim prvenstvima dogode neka iznenađenja. Bili smo i mi jedno 1998. Ali, kada gledate povijest Svjetskih prvenstava, gotovo nikada se ne dogodi da male reprezentacije uspiju doći do kraja. Razlog - velike reprezentacije koje pokazuju svoju kvalitetu da mogu do kraja ići u ovako ludom tempu", kazao je sportski novinar Bernard Jurišić.

Loši gubitnici i odlični navijači

Najveće iznenađenje i loši gubitnici. Marokanci su se žestoko razljutili na suca, kojeg su čak naganjali po terenu nakon utakmice s Hrvatskom. Čak su uputili i službeni dopis FIFA-i zbog lošeg suđenja u utakmici s Francuzima. A Marokanski navijači su nakon svakog poraza, svake pobijede - radili nerede.

Ali zato smo upoznali i navijače kakve dosad nismo. One koji za sobom čiste jer tako pokazuju poštovanje prema mjestu na koje su došli. Najpristojniji i najuredniji navijači prvenstva. Arigato. "Glavni cilj nam je ispuniti stadion plavom bojom pomoću plavih plastičnih vrećica. A kako ionako imamo vreće za smeće, samo počistimo smeće na putu kući. Tako mi razmišljamo", kazao je japanski navijač Masaya Fukumori.

I dok Japanci razmišljaju ekološki, ne razmišlja uopće Infantino. "Osjećam se kao Katarac. Osjećam se arapski. Osjećam se gay i kao osoba s invaliditetom. Zaboravio sam i da se osjećam kao žena", govori predsjednik FIFA-e Gianni Infantino. Izjavio je i da na prvenstvu nije bilo političkih poruka. Valjda jedino on nije vidio da iranski nogometaši nisu pjevali himnu, nije vidio ni da su Marokanci slavili s palestinskom zastavom, a očito ni Nijemce koji su držali ruke preko usta - jer nisu smjeli nositi traku u duginim bojama.

Suci zadavali glavobolje

"Bravo za Njemačku. Možda bi se poslala i snažnija poruka, da se to komuniciralo kao zajednička izjava svih", govori pomoćni trener danske reprezentacije Morten Wieghorst.

Hvatali su se mnogi za glavu kada su bili u pitanju suci. Brojni su penali bili upitni, a posebno oni dosuđeni Argentincima. Ali, pisala se i sudačka povijest u Katru. Stephanie Frappart prva je žena koja je sudila na Svjetskom prvenstvu za muškarce. "Mislim da je najveći problem taj VAR koji je trebao raščistiti mnoge sumnjive situacije i napraviti nogomet čistijim i jednostavnijim - samo nas je dodatno zbunio. Više nitko ne zna kad se javlja taj VAR", dodaje novinar Jurišić.

Od Ronaldinha do originalnog Ronalda, nema tko se nije pojavio u svečanim ložama. I kćer od Donalda Trumpa s Jaredom Kushnerom, i Novak Đoković, MMA borci.

Saznali smo da nogomet prati i Elon Musk koji nas je obavijestio da je svaki francuski gol bio popraćen a 24 tisuće tvitova u sekundi.

"Bila je privilegija biti dio ovog svega, privilegija kao navijača da prisustvujem na toliko utakmica koje su se igrale u jednom danu i da vidim uzbuđenje i zabavu koju su ljudi ovdje proživjeli. Bilo je nevjerojatno", kazao je David Beckham.

Navijačice koje su privukle pažnju

U Rusiji je na kiši grlila reprezentativce, ljubila pehar i evo je opet u Katru. Kolinda Grabar Kitarović privukla je pažnju kada je došla na tribinu u narodnoj nošnji i Luis Vuitton majicu na kvadratiće. A bila je i glavna zvijezda u svečanoj loži gdje je finale gledala s Ibrahimovićem i Macronom.

Ali ipak se najviše se pričalo o najpoznatijoj hrvatskoj navijačici - Ivani Knoll. O tome je li primjereno obučena, o tome koliko ima pratitelja, o tome zašto ju je katarski emir slikao, o tome je li ona zapravo projekt hrvatskih tajnih službi koji zbunjuje srpske mladiće.

I to je to. Opraštamo se od velikana, dolaze novi, Harry Kane još jednom je promašio ključni penal, Ronaldo nema klub, a reper Drake i nije neki prognostičar. Uložio je milijun dolara na pobjedu Argentini u prvih 90 minuta. Otišlo je to u produžetke, otišli su i Drakeovi milijuni. Eto, na ovom prvenstvu baš ništa nije bilo sto posto sigurno.