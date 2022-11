Napeto je u Americi gdje broje glasovi međuizbora, a izbore je za RTL Danas prokomentirala politička analitičarka Mirjana Rakić. "U borbi za Senat je izjednačeno, ali treba imati na umu da neke države idu u novo glasanje, to se više ne odnosi na Pennsylvaniju, gdje je dr. Oz izgubio. Veliki je pak uspjeh Demokrata", rekla je.

Ističe i kako je gubitak dr. Oza poraz Trumpa jer polagao je jako puno. "Po tipu mu više odgovara, a Demokrati su napravili zaokret s Fettermanom koji je nažalost imao moždani udar, ali je uspio pobijediti. Unutar Demokrata zalaže se za ono što su Demokrati u osnovi, za radnike i radnička prava", govori.

Neizvjesno je, dodaje, u Georgiji, Nevadi, Wisconsinu, Arizoni, gdje se još ne zna tko će dobiti.

Trump je ranjen

Za novu Trumpovu kandidaturu rekla je da je veliko pitanje hoće li biti odabran od strane stranke.

"Pojavio se protukandidat relevantan unutar stranke, kada je postao guverner pobijedio je protivnika s pola posto, a sada s 20 posto razlike. Florida očito glasuje za Republikance, ali ne za veliku promjenu od Trumpa, on se od njega ne razlikuje, a da je Trump ranjen to govore i njegove izjave da on može puno reći o njemu", navodi.

Sadašnji predsjednik će, pojašnjava, ići stazama prethodnika, nakon pola mandata gubili su Zastupnički dom i nastavili dvije godine. "Bitno je da Zastupnički dom i Senat ne prijeđu u protivničke ruke, u Kongresu kojeg mogu imati Republikanci pristojna je razlika, ali u Senatu se još broje glasovi. Demokrati se još nadaju, ankete pokazuju da bi Demokrati trebali zadržati Senat", navodi. Tko će biti protukandidat za predsjednika kod njih, ističe, ne može govoriti, Biden će tada imati 82 godine, a žena koja je dobila mjesto potpredsjednice, davala je jako puno u kampanji, a praktički je nestala“, ističe.

Ako pak Republikanci dobiju u oba doma, bit će to tvrda kohabitacija, ali on će svoj mandat odraditi, ne bi to bilo prvi put, a ima mogućnost uredbi i veta, zaključuje.