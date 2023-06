"Najveća zagonetka je ponašanje ruskog predsjednika. Od nazivanja nečega pravim imenom – državni udar, do prelaska preko toga. Pitanje je o čemu se tu radi, ali to ostavlja dilemu o stvarnom odnosu Prigožina i Putina i o ulozi Wagnera u strukturi", istaknuo je za N1 Mirko Bilandžić, stručnjak za sigurnost, i dodaje kako mu je nestvarno da ruska tajna služba nije znala što se događa.

"Je li Prigožin imao neku prikrivenu vrstu podrške? Nestvarno mi je da jedan moćni FSB koji sve zna da ne zna što se događa u matičnoj državi, to je naprosto nešto u što mi je teško povjerovati”, istaknuo je.

'Očito je da se nešto ozbiljno događa'

Navodi da je grupa Wagner bitno integrirana u ruski sustav sigurnosti i da je bitan politički faktor. “Očito se u Rusiji nešto ozbiljno događa. To je nešto zaista bizarno i ne znamo koje su stvarne namjere bile.” Dodaje da ovi događaji ne moraju značiti kraj Vladimira Putina, ali da su sada vidljive pukotine u ruskom sustavu. Ipak, Bilandžić smatra da je Putinov kraj počeo s odlukom o invaziji.

“Ovo su sigurno obrasci i događaji koji vode do kraja takve strukture, a time i same pozicije ruskog predsjednik. To je autoritarna država, monstrum država, vojno moćna, gospodarski slabija, a politički ranjivija. Ovo su ozbiljnije naznake o pukotinama u tom sustavu i mislim da su to obrasci koji će dovesti do kraja ere Vladimira Putina“, kazao je i dodao da “opcija da Rusija ode s lošijeg na gore se ne može isključiti”. “Evidentno je da je Rusija već izgubila rat u Ukrajini. Nijedan strateški cilj nije ostvarila niti je izvjesno da ga može ostvariti”, zaključio je.