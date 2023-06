Stručnjak za podmornice dr. Jasper Graham-Jones spominje sedam tragova koji bi trebali otkriti kako je došlo do tragedije mini podmornice Titan u kojoj je poginulo pet ljudi pokušavajući se spustiti do olupine Titanika u Atlantskom oceanu. Deset dijelova uništene podmornice u utorak je izvučeno na obalu, a potom je američka obalna straža priopćila da su pronađeni i ostaci ljudskih tijela.

Dr. Graham-Jones, izvanredni profesor strojarstva i pomorskog inženjerstva na Sveučilištu u Plymouthu rekao je za The Sun da bi mnogi čimbenici mogli biti iza katastrofalnog kvara koji je doveo do tragedije. On navodi sedam mogućih tragova koji bi mogli rasvijetilti ovu nesreću.

Neispravan prozor

Dr. Graham-Jones smatra da su pogrešne procjene mogle pridonijeti katastrofi. Kao primjer je naveo prozor na podmornici kazavši da nije bio certificiran za spuštanje do dubina na kojoj se nalazi olupina Titanica, a do koje se uputio Titan.

"Mogle su nastati pukotine. Moguće da ih se isprva ne bi uočilo, ali bile bi sve veće kako se podmornica spuštala. Mislim da je čovjek koji je vodio tu ekspediciju zapravo činio velike greške i bio previše samouvjeren u svojim izračunima", kazao je ovaj stručnjak.

Oštećenja elektronike

Moguće je da su cijevi i otvor za izlaz počeli propuštati vodu, što je moglo uzrokovati koroziju nekih elektroničkih dijelova koji upravljaju podmornicom.

"To je moglo biti električno oštećenje koje je izazvalo korozija i požar. Svako curenje vode koja dolazi do električnh dijelova može dovesti do kvara. Ako je bila neka žica koja je išla van iz podmornice, mogla je korodirati. Ako je došlo do vrlo malog curenja, putnici su toga možda bili svjesni - iako je najvjerojatnije da se dogodila trenutna implozija", kaže dr. Graham-Jones.

On napominje da će za otkrivanje uzroka nesreće trebati puno vremena dok stručnjaci "pročešljaju" sve dijelove podmornice. Međutim, kaže kako se već i na objavljenim fotografijama moglo vidjeti da električne žice vire iz podne konstrukcije podmornice.

Sitne pukotine

Dr. Graham-Jones nadalje objašnjava da treba istražiti i mjesta na kojima obično nastanu sitne pukotine. To je obično na onim dijelovima plovila koje su njaviše savijene. Određeni uzorci pukotina i njihova mjesta mogu dati objašnjenje što je pošlo po zlu i kada.

Sićušni utori na površini podmornice

Brazde na površini preostalih dijelova podmornice također bi mogle otkriti koliko je vremena prošlo od nastanka prve pukotine i kvara podmornice koji je doveo do nesreće.

"Jednom kad se pukotina pojavi, malo-pomalo ona se širi sa pod novim opterećenjima, obično stvarajući brazde na nekim dijelovima površina loma. Svaka ta brazda ortkriva koliki je bio razmak između svakog ciklusa opterećenja i vremena do kritičnog kvara", objašnjava dr. Graham-Jones.

Pregrijavanje podmornice

Istražitelji će također tražiti tragove mogućeg pregrijavanja u podmornici koje je moglo dovesti do savijanja i pucanja spojeva.

Nedostaci prije porinuća podmornice

"Problem s kojim bi se istražitelji mogli suočiti jest razlikovanje problema koji su već bili na podmornici prije njezina porinuća i onih koji su nastali nakon implozije.

Postoje tri vremenske linije: prije incidenta, tijekom incidenta i nakon incidenta. Komadići ugljičnih vlakana trebali bi kriti odgovor", kaže britanski stručnjak.

Sve tlačne pregrade, kaže, kao što su prozori od polikarbonata ili dijelovi od titana i ugljičnih vlakana mogle su biti uzrok katastrofe. Na njima su mogle biti mikroskopski sitne pukotine koje su, pod visokim pritiskom, mogle se rascijepiti i uzrokovati imploziju.

Žice duž tlačne pregrade

Žice koje prolaze kroz trup tlačne pregrade također bi mogle sadržavati odgovor zašto je podmornica zakazala. Ožičenje na plovilu moglo ju je učiniti osjetljivijom na oštećenja pod pritiskom ako su žice već bile korodirane zbog curenja.

"Od ključne je važnosti osigurati prikupljene dijelove da se ne bi dodatno oštetili. Na uvećanim prikazima tih dijelova može se iščitati putanja pukotina komponenti. Obično se karta svih tih putanja pukotina može popraviti na nekoliko početnih lokacija. Iz tih početnih lokacija mogu se utvrditi mogući uzroci kvara."

