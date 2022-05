Ruski propagandist i TV voditelj ovih je dana zaprijetio Velikoj Britaniji da je ruski predsjednik Vladimir Putin može pretvoriti u "radioaktivnu pustinju".

Zbog svoje žestoke potpore Ukrajini preko slanja oružja i opreme, Velika Britanija našla se na meti režima ruskog predsjednika i njegovih suradnika u medijima. Nedavno je Dmitri Kiseljov kazao kako Velika Britanija može biti uništena jednim ruskim Satan-2 projektilom. Objasnio je da ta raketa može izazvati cunami visine 500 metara, a potom će "Britanija završiti na dnu mora".

'Tako je prijetio i Hitler…'

No, reagirajući na te navode, bivši britanski časnik, kontraadmiral Chris Parry, kazao je kako ne vjeruje u tu prijetnju.

"To me nije zastrašilo jer još nisam vidio kako to oružje radi. Nije to još nitko vidio. To je 'oružje iz fantazije', vrlo slično onome kojim nam je Hitler prijetio potkraj Drugog svjetskog rata", kazao je Parry, piše Daily Star. "To je samo bijes impotentnog siledžije koji ne dobiva ono što bi želio", dodao je bivši britanski časnik.

'Većina ruskih gradova nestat će u radioaktivnom oblaku'

Parry je dodao da Rusija očajnički želi imati status "civilizirane nacije" kao što je ima Ujedinjeno Kraljevstvo, ali im to nikako ne uspijeva.

"Pa onda prijete stvarima za koje znaju da ih nikada neće moći ostvariti, jer zna da, ako povuče taj potez, natrag će dobiti brod pun projektila Trident", kazao je Parry. Balističke projektile Trident izradili su Amerikanci, ispaljuju se iz podmornice, a glavno su strateško nuklearno oružje britanskih snaga.

Bivši britanski admiral tvrdi kako će rusko ispaljivanje rakete Satan-2 dovesti do toga da će Rusi patiti zbog nuklearne katastrofe. "Većina njihovih gradova će također nestati u radioaktivnom oblaku", kaže Parry. "Nema šanse da će ruski oligarsi bliski vrhu vlasti riskirati svoje uništenje zbog regionalnog sukoba", zaključio je.