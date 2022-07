Osobe koje su bile zaražene koronavirusom tijekom ranijih valova imat će malo ili nimalo zaštite od trenutne podvarijante, BA.5, koja dominira u SAD-u i Europi, rekao je ravnatelj Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti, dr. Anthony Fauci. S druge strane svijeta, u Indiji, raste broj zaraženih novom varijantom nazvanom 'Kentaur'.

"Omikron je bio posebno problematičan", rekao je dr. Fauci u utorak tijekom brifinga u Bijeloj kući o širenju varijante koja sada čini više od 60 posto slučajeva u SAD-u, piše The Independent.

"Svaka sljedeća varijanta ima malu prednost u prijenosu u odnosu na prethodnu", rekao je dr. Fauci, dodajući da ako se osoba zarazila virusom tijekom prvog ili čak drugog vala, ona u ovom trenutnom valu "stvarno nema dobru zaštitu”.

'Ne možemo poreći stvarnost'

Zdravstveni stručnjaci iz cijelog svijeta posljednjih su tjedana upozoravali na novu podvarijantu omikrona, označavajući je kao "nevidljivu" vrstu zbog sposobnosti da ponovno zarazi ljude unutar nekoliko tjedana nakon prvotne zaraze virusom. "Ono što vidimo je sve veći broj ljudi koji su bili zaraženi BA.2 i koji su se zarazili nakon četiri tjedna", rekao je Andrew Roberston, glavni zdravstveni dužnosnik u Zapadnoj Australiji, tijekom intervjua za News.com.au.

Riječi australskog stručnjaka za zarazne bolesti ponovio je dr. Fauci tijekom obraćanja u utorak, koji je upozorio da će nove varijante i dalje predstavljati prijetnju društvu sve dok se virus nekontrolirano širi. "Nastavit će se pojavljivati ​​varijante ako virus cirkulira globalno i u ovoj zemlji. Ne bismo smjeli dopustiti da nam to poremeti živote, ali ne možemo poreći da je to stvarnost s kojom se moramo nositi", rekao je.

"Nove podvarijante imaju sposobnost zaraziti ljude virulentnijom brzinom od prijašnjih iteracija omikrona zato što značajno izbjegavaju antitijela i od cijepljenja, i od prethodne infekcije. Ljudi s prethodnom infekcijom, čak i s BA.1 ili BA.2, vjerojatno su i dalje pod rizikom od BA.4 ili BA.5 varijante", rekla je direktorica američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) Rochelle Walensky.

Tračak nade

Unatoč naizgled strašnim upozorenjima o ovoj najnovijoj podvarijanti, i dr. Fauci i zdravstveni stručnjaci diljem zemlje izgleda vjeruju da će cijepljenja i docjepljivanja osigurati djelomični imunitet te da još uvijek mogu značajno zaštititi od potencijalno težih infekcija i pomoći u smanjenju rizika od hospitalizacije.

"Naši podaci sugeriraju da će ove nove podvarijante omikrona vjerojatno dovesti do porasta infekcija u populaciji s visokom razinom imuniteta dobivenog cijepljenjem, kao i prirodnog imuniteta na BA.1 i BA.2", rekao je dr. Dan Barouch, autor rada objavljenog u časopisu New England Journal of Medicine, koji je otkrio da je došlo do trostrukog smanjenja neutralizirajućih protutijela iz cjepiva i infekcije protiv BA.4 i BA.5, što je bilo znatno niže nego kod BA.1 i BA.2 varijanti.

"Vjerojatno je da će cjepiva i dalje pružati značajnu zaštitu od teških bolesti s BA.4 i BA.5 varijantama", rekao je dr. Barouch za CNN.

Slučajevi diljem SAD-a i dalje se kreću oko 100.000 dnevno, ali većina zdravstvenih stručnjaka slaže se da su to uvelike podcijenjene brojke budući da se većina ljudi koji su pozitivni ovih dana oslanjaju na testove kod kuće, a mnoge su države smanjile broj ustanova koje nude javno testiranje. Hospitalizacije su, prema The New York Timesu, u posljednja dva tjedna u SAD-u porasle za 18 posto.

'Kentaur' u Indiji

S druge strane svijeta, virolozi su izrazili zabrinutost zbog pojave još jedne varijante omikrona koja se brzo širi u Indiji i već je stigla u Europu, odnosno u Ujedinjeno Kraljevstvo. Varijanta BA.2.75, poznatija pod nadimkom "Kentaur", prvi je put otkrivena u Indiji početkom svibnja. Broj slučajeva u Ujedinjenom Kraljevstvu je od tada naglo porastao, i to brže od onih kod varijante BA.5, koja je također prisutna u Indiji, i brzo istiskuje prethodno dominantnu varijantu BA.2 u mnogim zemljama.

BA.2.75 je također otkriven u oko 10 drugih zemalja, uključujući SAD, Australiju, Njemačku i Kanadu. Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) označio ju je "varijantom pod nadzorom" 7. srpnja, što znači da postoje neki pokazatelji da bi mogla biti prenosivija ili povezana s težom bolešću, ali dokazi su slabi ili još nisu procijenjeno.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) također pomno prati novu varijantu, iako je njezina glavna znanstvenica, dr. Soumya Swaminathan, rekla da još nema dovoljno uzoraka za procjenu ozbiljnosti. Osim njegova očiglednog brzog rasta i široke zemljopisne rasprostranjenosti, virologe je upozorio veliki broj dodatnih mutacija koje BA.2.75 sadrži, u odnosu na BA.2, iz kojih je vjerojatno evoluirao. "To bi moglo značiti da je imao priliku razviti prednost u odnosu na već uspješnu lozu virusa", rekao je dr. Stephen Griffin, virolog sa Sveučilišta u Leedsu.

Stručnjaci smatraju da je "Kentaur definitivno potencijalni kandidat za ono što dolazi nakon BA.5, a to znači da bismo imali "varijanta varijante". Griffin je to naveo kao još jedan primjer impresivne sposobnosti virusa da tolerira promjene u svom proteinu šiljaka, dijelu koji koristi za inficiranje stanica, a na kojem se temelji većina cjepiva protiv covida.

"U ovo doba prošle godine, mnogi su bili uvjereni da delta predstavlja evolucijski vrhunac za virus, ali pojava omikrona i veliki porast varijabilnosti i izbjegavanja antitijela znak je da ne možemo kao populacija slijediti plan sličan gripi", rekao je Griffin.

Osim cjepiva, dugoročni planovi trebaju uključivati ​​varijantno-agnostičke mjere za sprječavanje infekcija i ponovnih infekcija. "To uključuje stvaranje okruženja otpornih na infekcije kroz poboljšanu ventilaciju, filtraciju ili sterilizaciju zraka u zatvorenom prostoru, razumno ponavljanje testova bočnog protoka i odgovarajuća i podržana razdoblja izolacije koja će zapravo smanjiti tekući prijenos", dodao je.