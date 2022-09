Tijekom današnjeg dana na ulicama Londona traje "grobna tišina".

"Mislim da je to najprimjereniji način za ispraćaj suverena kojeg oni poznaju 70 godina. Bilo je zanimljivo kad se ovih dana razgovaralo s ljudima koji su stali u red kako bi odali počast kraljici. Bio je tu jedan stariji gospodin koji je rekao: 'Ja se sjećam kad je kraljica okrunjena. Moja mama me odvela u kino i mi smo to gledali u kinu. Ja to nikad neću zaboraviti", rekla je Mirjana Rakić, stručnjakinja za protokol i bivša šefica protokola PRH Tina Tödtling za Izvanredne vijesti RTL-a.

'Mi vidimo tek deset posto tog sprovoda'

Stručnjak za sigurnost, Mate Laušić, rekao je da je ono što mi vidimo kao gledatelji tog sprovoda tek deset posto, ako ne i manje, onoga što je poduzeto u pripremnom periodu koji je krenuo daleko prije smrti kraljice Elizabete.

"To su te nevidljive mjere, to je obavještajna prosudba, suradnja sigurnosnih službi svih zemalja svijeta… Deset je tisuća policajaca koji osiguravaju prostor. U prvom redu, oni su sigurnosno provjereni sa svih aspekata. Od njihove psihofizičke stabilnosti do svega ostalog. Neki dan smo vidjeli da je jedan vojnik koji je bio u počasnoj straži… Stav mirno, krv se slijeva u donje dijelove tijela i u nekom trenutku može doći do kolapsa", kaže Laušić.

Najveći problem za osiguranje je - masa

Za osiguranje se uvijek govori da je najveći problem - masa.

"A tu je masa bila sve ove dane. I da se apsolutno ništa nigdje nije dogodilo? Tu je velika masa. To je ogroman broj ljudi, to se ne može samo tako pokriti", kaže Rakić, a Laušić se na to nadovezao:

"Mi to zovemo ulazak u masu. Međutim, ako su prave mjere poduzete, sterilizacija prostora i osoba daleko prije nego što dođu do prostora… Sterilizirati znači sigurnosno pročistiti - da je to sterilna zona. Pod tim se podrazumijeva da je sve provjereno. Tu su podzemni tuneli, plinske instalacije…"

Charles napisao poruku na papirić

Zatvoreno je danas i nebo, a ono što je zanimljivo je što su dijelovi trase zasuti pijeskom. "Ne znam hoće li biti konjaništva tu. Ako nije planirano, ne znam iz kojih drugih razloga bi to bilo. Možda protiv proklizavanja", rekao je Laušić.

"Koliko se ja sjećam, oko Buckinghamske palače su putevi i inače zasuti pijeskom", kaže Rakić.

Kralj Charles na papirić je napisao poruku i ostavio ga na lijesu: "S ljubavlju i odanošću".

"Taj se papirić vidi iz buketa aranžmana koji se vidi na lijesu. Isto tako je kraljica ostavila poruku svom suprugu u aranžmanu", zaključuje Rakić.

