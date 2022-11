Deseci tisuća vojnika su poginuli, mnogi gradovi su razrušeni, milijuni su postali izbjeglice, no kraj rata u Ukrajini čini se da se uopće ne nazire.

Ukrajina je pružila snažan otpor i u više navrata ponizila ruske trupe, no one su još uvijek iznimno jake. Štoviše, posljednjih tjedana su se intenzivirali ruski napadi dronovima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Insider je analizirao šest mogućih scenarija prema kojima bi se rat u Ukrajini mogao završiti.

Prekid vatre između Rusije i Ukrajine

"Ako borbe dođu do mrtve točke, moglo bi doći do dogovorenog, privremenog prekida vatre između Rusije i Ukrajine", navodi Seth Jones, direktor Centra za strateške i međunarodne studije ili CSIS-a, Međunarodnog sigurnosnog programa.

“To vjerojatno ne bi bio kraj, ali to bi bilo zaustavljanje stanja aktivnog ratovanja, barem privremeno, i to bi bilo bliže nekom zamrznutom sukobu koji se može zagrijati ili ohladiti ovisno o nizu čimbenika”, rekao je.

Ukazao je i na dva čečenska rata koja su se dogodila 1990-ih. Podsjetimo, Rusija je 1994. godine pregovarala o prekidu vatre, čime je okončan prvi rat, ali je tri godine kasnije ponovo započela drugi rat i pojačala svoj napad. U takvom bi se scenariju Rusija nadala da će SAD i druge zapadne zemlje izgubiti interes i volju da dalje pomažu Ukrajini.

"To bi dovelo do promjene u ravnoteži moći, i to u korist Rusije koja bi onda mogla osvojiti teritorij koji je željela u veljači”, kazao je Jones.

Mirovni pregovori

Jones također tvrdi da u obzir dolaze i mirovni pregovori, iako bi nagodbu bilo teško postići s obzirom na potpuno različite ciljeve i stavove koje imaju Ukrajina i Rusija.

“Mislim da je Putin previše zagrizao… Trenutno je angažirao previše političkog i vojnog kapitala da bi se izvukao iz rata bez jasnih uspjeha”, rekao je Jones.

Izjavio je i da bi se mogao zadovoljiti time da Rusija zauzme dijelove oblasti Donjecka, Luhanska, Zaporižja i Hersona, što bi onda mogao predstaviti kao svoje planirane ciljeve.

Napominje da je u takvoj situaciji bolje pitanje: od čega bi Ukrajina bila spremna odustati u nekom mirovnom sporazumu. Jones je rekao da bi bilo “političko samoubojstvo” za bilo kojeg čelnika u Kijevu odustati od bilo kojeg ukrajinskog teritorija.

Pobjeda Rusije

Kako piše Insider, početni je ruski cilj bio potpuno pokoriti Ukrajinu. Jones ističe da je važno naglasiti da je Ukrajina postigla veliku pobjedu samim tim što Rusiji nije dozvolila ostvarenje tog cilja.

“Ukrajinci su spriječili ruski blitzkrieg na glavni grad i svrgavanje njihove vlade ili uspostavu marionetske vlade”, dodao je Jones.

Istaknuo je da je malo vjerojatno da bi Rusija sada mogla u potpunosti napraviti preokret i postići izvorne ciljeve, ali da bi mogla prihvatiti “pobjedu” u obliku mirovnog sporazuma u kojem uzima više teritorija nego što je imala prije početka invazije.

Pobjeda Ukrajine i rusko povlačenje

"Sve dok je Putin na čelu zemlje, malo je vjerojatno da će se ruske snage u potpunosti povući", navodi Jones.

"U Rusiji se loše stvari događaju vladarima koji gube ratove”, rekao je ranije za Insider Mark Cancian, umirovljeni pukovnik američkih marinaca i viši savjetnik CSIS-a.

Ipak, Putin još uvijek ne pokazuje znakove da bi mogao odstupiti. Iako su šanse za puč i nasilno svrgavanje Putina s vlasti veće nego ikad, stručnjaci su ranije naveli da je on svoj režim kreirao na način da bude “otporan na puč”, i to kroz kulturu nepovjerenja među ruskim obavještajnim agencijama.

Ipak, Rusi bi se mogli povući ako Putin bude svrgnut ili u slučaju njegove smrti. S druge strane, Ukrajinci vjeruju da je potpuna pobjeda moguća. Svitlana Morenets, ukrajinska novinarka koja radi za časopis "The Spectator" u Velikoj Britaniji, govorila je u petak na debati pod naslovom “Je li vrijeme za mir u Ukrajini”. Poručila je da plan nije za dugogodišnju bitku nego za vojni poraz Rusije te je naglasila da je Putinov “poraz” oko dogovora za izvoz žita primjer sve veće slabosti Rusije.

Dugogodišnji rat

"Još jedan mogućnost jest da rat potraje godinama", navodi Jones. S tim da bi takav rat mogao uključivati specijalne snage koje se bore na linijama, gerilske akcije iz Ukrajine na teritorijima pod kontrolom Rusije i dalekometno bombardiranje ukrajinskog teritorija iz Rusije ili Bjelorusije, prenosi Insider.

Nije jasno tko bi u takvoj situaciji duže izdržao, iako se navodi da je Rusija pretrpjela strašne gubitke u smislu ljudstva i oružja.

Nuklearni rat i/ili intervencija NATO-a

Iako je Putin uputio niz nuklearnih prijetnji od početka rata, zapadne su države podijeljene po pitanju treba li ga shvatiti ozbiljno. Jones pak ističe da postoje veliki rizici ako Putin upotrijebi nuklearno oružje, a posljedice bi mogla osjetiti i sama Rusija.

Suoče li se ruske snage suoče s potpunim vojnim porazom, Putin bi mogao upotrijebiti nuklearno oružje na bojnom polju, ali Jones je rekao da bi rizici korištenja nuklearnog oružja vjerojatno nadmašili sve koristi. Dodaje da smatra da je SAD jasno poručio kako bi reagirao u tom slučaju, no navodi da nije jasno bi li se NATO uključio u tom scenariju.

Podsjetimo, prethodno je jedan visoki dužnosnik rekao da bi ruski nuklearni napad mogao izazvati “fizički odgovor” samog NATO-a. Međutim, Jones je rekao da ako NATO objavi rat Rusiji, moglo bi doći do velikog rata u koji bi se uključili i Kina i druge zemlje, što savez vjerojatno želi izbjeći.

Kako bi izbjegao taj scenarij, NATO bi se vjerojatno prvo okrenuo pojačanim sankcijama i podržao Ukrajinu oružjem.